menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

João Fonseca x Berrettini no Masters 1000 de Monte Carlo: horário e onde assistir

Brasileiro terá revanche valendo vaga nas quartas de final do saibro, às 6h (de Brasília)

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/04/2026
16:18
Atualizado há 0 minutos
João Fonseca na vitória na estreia em Monte Carlo (Reprodução)
imagem cameraJoão Fonseca na vitória na estreia em Monte Carlo (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Classificado para as oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, João Fonseca volta à quadra pelo torneio no saibro nesta quinta-feira (9), às 6h (de Brasília), para enfrentar o italiano Matteo Berrettini, 90º colocado no ranking mundial. O duelo tem transmissão da ESPN 2, do Disney+ e da TennisTV (serviço de streaming oficial da Associação de Tenistas Profissionais).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Veja os lances da classificação de João Fonseca às oitavas de final em Monte Carlo

Número 1 do Brasil e 40 do mundo, João Fonseca venceu na primeira rodada o canadense Gabriel Diallo (36º) por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3. Na sequência, eliminou o francês Arthur Rinderknech (27º) por 2 sets a 1, com as parciais 7/5, 4/6 e 6/3.

➡️ João Fonseca vira assunto na Europa após jogo em Monte Carlo: 'Merecido'

Por outro lado, o próximo adversário do brasileiro vem embalado após despachar o russo Daniil Medvedev, top 10 do ranking ATP, com um duplo 6/0, ou seja, dois 'pneus'. O feito é conhecido no tênis como 'bicicleta'.

continua após a publicidade

Este será o segundo encontro entre Fonseca e Berrettini no circuito profissional. Em 2024, na Copa Davis, o italiano levou a melhor por 2 sets a 0.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Informações sobre a partida

João Fonseca em treino em Monte Carlo (Foto: Reprodução)

João Fonseca (BRA) x Matteo Berrettini (ITA) - Oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 9 de abril de 2026, às 6h (de Brasília)
📺 Onde assistir: ESPN 2, Disney+ e Tennis TV

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias