João Fonseca x Berrettini no Masters 1000 de Monte Carlo: horário e onde assistir
Brasileiro terá revanche valendo vaga nas quartas de final do saibro, às 6h (de Brasília)
Classificado para as oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, João Fonseca volta à quadra pelo torneio no saibro nesta quinta-feira (9), às 6h (de Brasília), para enfrentar o italiano Matteo Berrettini, 90º colocado no ranking mundial. O duelo tem transmissão da ESPN 2, do Disney+ e da TennisTV (serviço de streaming oficial da Associação de Tenistas Profissionais).
Número 1 do Brasil e 40 do mundo, João Fonseca venceu na primeira rodada o canadense Gabriel Diallo (36º) por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3. Na sequência, eliminou o francês Arthur Rinderknech (27º) por 2 sets a 1, com as parciais 7/5, 4/6 e 6/3.
Por outro lado, o próximo adversário do brasileiro vem embalado após despachar o russo Daniil Medvedev, top 10 do ranking ATP, com um duplo 6/0, ou seja, dois 'pneus'. O feito é conhecido no tênis como 'bicicleta'.
Este será o segundo encontro entre Fonseca e Berrettini no circuito profissional. Em 2024, na Copa Davis, o italiano levou a melhor por 2 sets a 0.
Informações sobre a partida
João Fonseca (BRA) x Matteo Berrettini (ITA) - Oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo
🗓️ Data e horário: quinta-feira, 9 de abril de 2026, às 6h (de Brasília)
📺 Onde assistir: ESPN 2, Disney+ e Tennis TV
