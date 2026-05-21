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Alemão dá chilique e chuta a raquete para a torcida em Hamburgo; confira

Daniel Altmaier não esconde frustração em derrota para o americano Tommy Paul

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/05/2026
12:33
Atualizado há 0 minutos
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O alemão Daniel Altmaier em foto de arquivo (Reprodução)
imagem cameraO alemão Daniel Altmaier em foto de arquivo (Reprodução)
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Número 65 do mundo, Daniel Altmaier estava a uma vitória de sua primeira semifinal de ATP na temporada, nesta quinta-feira. Mas, diante do americano Tommy Paul (26º), o anfitrião não só foi superado nas quartas de final do ATP 500 de Hamburgo, por 6/2 e 7/5, como perdeu a cabeça no segundo set. O alemão jogou a raquete no chão e, não satisfeito, a chutou em direção à torcida.

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Sexto favorito, Paul, de 29 anos e ex-top 8, aguarda, nas semifinais, o vencedor do jogo entre o italiano Luciano Darderi (16º) e o austrailano Alex De Minaur (9º). Em abril, o americano, também no saibro, venceu o quinto torneio na carreira, o primeiro no ano, em Houston.

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Na parte de cima da chave em Hamburgo quem já está garantido na semifinal é o qualifier peruano Ignasio Buse (57º), algoz do francês Ugo Humbert. Em fevereiro, o tenista do Peru derrotou João Fonseca nas oitavas do Rio Open e alcançou as semifinais. Seu próximo rival na Alemanha sai do embate entre o lucky loser americano Aleksandar Kovacevic (94º) e o argentino Camilo Ugo Carabelli (68º).

O momento que Altmaier desconta na raquete a frustração

Ao ter o saque quebrado quando servia no 4/4, o alemão se frustrou, jogou a raquete no chão e, em seguida, a chutou em direção ao seu banco. O instrumento de trabalho de Altmaier foi parar na torcida. Constrangido, o tenista se desculpou na mesma hora. Veja o vídeo:

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