Com João Fonseca, chave completa de Roland Garros é definida; veja confrontos
Na primeira rodada, 128 tenistas entram em ação em busca da classificação
O sorteio das chaves de Roland Garros colocou João Fonseca no mesmo lado da chave de Novak Djokovic, abrindo a possibilidade de um duelo de gerações na terceira rodada. Nesta quinta-feira (21), o segundo Grand Slam da temporada definiu o caminho dos principais tenistas do circuito até a final em Paris. Confira abaixo as chaves completas do torneio.
🎾 Chave Superior
|Jogos
|Favorito / Seed
|Adversário
1
[1] Jannik Sinner
Clement Tabur (W)
2
Jacob Fearnley
Juan Manuel Cerundolo
3
Martin Landaluce
Qualificado / LL
4
[30] Corentin Moutet
Vit Kopriva
5
[22] Arthur Rinderknech
Qualificado / LL
6
Marton Fucsovics
Matteo Berrettini
7
Ethan Quinn
Francisco Comesana
8
[14] Luciano Darderi
Sebastian Ofner
9
[9] Alexander Bublik
Jan-Lennard Struff
10
Qualificado / LL
Denis Shapovalov
11
Jaume Munar
Hubert Hurkacz
12
[19] Frances Tiafoe
Eliot Spizzirri
13
[29] Tallon Griekspoor
Matteo Arnaldi
14
Alexandre Muller
Stefanos Tsitsipas
15
Raphael Collignon
Aleksandar Vukic
16
[5] Ben Shelton
Daniel Merida
17
[4] Felix Auger-Aliassime
Daniel Altmaier
18
Sebastian Baez
Roman Andres Burruchaga
19
Luca Van Assche
Patrick Kypson
20
[31] Brandon Nakashima
Roberto Bautista Agut
21
[20] Cameron Norrie
Adolfo Daniel Vallejo
22
Marin Cilic
Moise Kouame (W)
23
Alejandro Tabilo
Kamil Majchrzak
24
[16] Valentin Vacherot
Qualificado / LL
25
[10] Flavio Cobolli
Qualificado / LL
26
Yibing Wu
Marcos Giron
27
Qualificado / LL
Zhizhen Zhang
28
[18] Learner Tien
Cristian Garin
29
[25] Francisco Cerundolo
Botic van de Zandschulp
30
Hugo Gaston (W)
Gael Monfils (W)
31
Alexei Popyrin
Zachary Svajda
32
[6] Daniil Medvedev
Adam Walton (W)
🎾 Chave Inferior
1
[8] Alex De Minaur
Qualificado / LL
2
Alexander Blockx
Qualificado / LL
3
Mariano Navone
Jenson Brooksby
4
[26] Jakub Mensik
Titouan Droguet (W)
5
[23] Tomas Martin Etcheverry
Nuno Borges
6
Miomir Kecmanovic
Fabian Marozsan
7
Qualificado / LL
Camilo Ugo Carabelli
8
[11] Andrey Rublev
Ignacio Buse
9
[15] Casper Ruud
Qualificado / LL
10
Hamad Medjedovic
Yannick Hanfmann
11
Lorenzo Sonego
Qualificado / LL
12
[24] Tommy Paul
Rinky Hijikata
13
[28] João Fonseca
Qualificado / LL
14
Dino Prizmic
Qualificado / LL
15
Qualificado / LL
Valentin Royer
16
[3] Novak Djokovic
Giovanni Mpetshi Perricard
17
[7] Taylor Fritz
Nishesh Basavareddy (W)
18
Alexander Shevchenko
Alex Michelsen
19
James Duckworth
Gabriel Diallo
20
[27] Rafael Jodar
Aleksandar Kovacevic
21
[21] A. Davidovich Fokina
Damir Dzumhur
22
Qualificado / LL
Thiago Agustin Tirante
23
Thanasi Kokkinakis
Terence Atmane
24
[12] Jiri Lehecka
Pablo Carreño Busta
25
[13] Karen Khachanov
Arthur Gea (W)
26
Qualificado / LL
Marco Trungelliti
27
Qualificado / LL
Reilly Opelka
28
[17] Arthur Fils
Stan Wawrinka
29
[32] Ugo Humbert
Adrian Mannarino
30
Quentin Halys
Mattia Bellucci
31
Tomas Machac
Zizou Bergs
32
[2] Alexander Zverev
Benjamin Bonzi
Caminho de João Fonseca
Como garante a classificação como cabeça de chave, a estreia de João, na teoria, será mais tranquila: o brasileiro enfrenta um dos vencedores da fase qualificatória ou um dos melhores perdedores. Na sequência, caso vença, pode ter pela frente o croata Dino Prižmić, que atualmente ocupa a 71ª colocação do ranking ATP.
A disputa fica intensa a partir da terceira rodada, quando poderá encarar o maior vencedor de Grand Slams da história. Com 24 títulos, Djokovic será o primeiro desafio dentro do Top 10 no caminho de Fonseca à grande decisão. O sérvio, por sua vez, estreia contra o francês Giovanni Mpetshi Perricard, número 80 do mundo.
O histórico do brasileiro aumenta a expectativa de que o duelo de gerações aconteça. Em sua primeira oportunidade em Roland Garros como profissional, em 2025, João Fonseca conseguiu chegar à terceira rodada. Na época, porém, acabou eliminado diante do britânico Jack Draper (cabeça de chave número 5).
