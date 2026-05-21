Com João Fonseca, chave completa de Roland Garros é definida; veja confrontos

Na primeira rodada, 128 tenistas entram em ação em busca da classificação

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/05/2026
11:18
João Fonseca e Rafael Jodar antes do jogo no Masters 1000 de Madri (Foto: Divulgação)
O sorteio das chaves de Roland Garros colocou João Fonseca no mesmo lado da chave de Novak Djokovic, abrindo a possibilidade de um duelo de gerações na terceira rodada. Nesta quinta-feira (21), o segundo Grand Slam da temporada definiu o caminho dos principais tenistas do circuito até a final em Paris. Confira abaixo as chaves completas do torneio.

🎾 Chave Superior

JogosFavorito / SeedAdversário

1

[1] Jannik Sinner

Clement Tabur (W)

2

Jacob Fearnley

Juan Manuel Cerundolo

3

Martin Landaluce

Qualificado / LL

4

[30] Corentin Moutet

Vit Kopriva

5

[22] Arthur Rinderknech

Qualificado / LL

6

Marton Fucsovics

Matteo Berrettini

7

Ethan Quinn

Francisco Comesana

8

[14] Luciano Darderi

Sebastian Ofner

9

[9] Alexander Bublik

Jan-Lennard Struff

10

Qualificado / LL

Denis Shapovalov

11

Jaume Munar

Hubert Hurkacz

12

[19] Frances Tiafoe

Eliot Spizzirri

13

[29] Tallon Griekspoor

Matteo Arnaldi

14

Alexandre Muller

Stefanos Tsitsipas

15

Raphael Collignon

Aleksandar Vukic

16

[5] Ben Shelton

Daniel Merida

17

[4] Felix Auger-Aliassime

Daniel Altmaier

18

Sebastian Baez

Roman Andres Burruchaga

19

Luca Van Assche

Patrick Kypson

20

[31] Brandon Nakashima

Roberto Bautista Agut

21

[20] Cameron Norrie

Adolfo Daniel Vallejo

22

Marin Cilic

Moise Kouame (W)

23

Alejandro Tabilo

Kamil Majchrzak

24

[16] Valentin Vacherot

Qualificado / LL

25

[10] Flavio Cobolli

Qualificado / LL

26

Yibing Wu

Marcos Giron

27

Qualificado / LL

Zhizhen Zhang

28

[18] Learner Tien

Cristian Garin

29

[25] Francisco Cerundolo

Botic van de Zandschulp

30

Hugo Gaston (W)

Gael Monfils (W)

31

Alexei Popyrin

Zachary Svajda

32

[6] Daniil Medvedev

Adam Walton (W)

🎾 Chave Inferior

JogosFavorito / SeedAdversário

1

[8] Alex De Minaur

Qualificado / LL

2

Alexander Blockx

Qualificado / LL

3

Mariano Navone

Jenson Brooksby

4

[26] Jakub Mensik

Titouan Droguet (W)

5

[23] Tomas Martin Etcheverry

Nuno Borges

6

Miomir Kecmanovic

Fabian Marozsan

7

Qualificado / LL

Camilo Ugo Carabelli

8

[11] Andrey Rublev

Ignacio Buse

9

[15] Casper Ruud

Qualificado / LL

10

Hamad Medjedovic

Yannick Hanfmann

11

Lorenzo Sonego

Qualificado / LL

12

[24] Tommy Paul

Rinky Hijikata

13

[28] João Fonseca

Qualificado / LL

14

Dino Prizmic

Qualificado / LL

15

Qualificado / LL

Valentin Royer

16

[3] Novak Djokovic

Giovanni Mpetshi Perricard

17

[7] Taylor Fritz

Nishesh Basavareddy (W)

18

Alexander Shevchenko

Alex Michelsen

19

James Duckworth

Gabriel Diallo

20

[27] Rafael Jodar

Aleksandar Kovacevic

21

[21] A. Davidovich Fokina

Damir Dzumhur

22

Qualificado / LL

Thiago Agustin Tirante

23

Thanasi Kokkinakis

Terence Atmane

24

[12] Jiri Lehecka

Pablo Carreño Busta

25

[13] Karen Khachanov

Arthur Gea (W)

26

Qualificado / LL

Marco Trungelliti

27

Qualificado / LL

Reilly Opelka

28

[17] Arthur Fils

Stan Wawrinka

29

[32] Ugo Humbert

Adrian Mannarino

30

Quentin Halys

Mattia Bellucci

31

Tomas Machac

Zizou Bergs

32

[2] Alexander Zverev

Benjamin Bonzi

Caminho de João Fonseca

Como garante a classificação como cabeça de chave, a estreia de João, na teoria, será mais tranquila: o brasileiro enfrenta um dos vencedores da fase qualificatória ou um dos melhores perdedores. Na sequência, caso vença, pode ter pela frente o croata Dino Prižmić, que atualmente ocupa a 71ª colocação do ranking ATP.

A disputa fica intensa a partir da terceira rodada, quando poderá encarar o maior vencedor de Grand Slams da história. Com 24 títulos, Djokovic será o primeiro desafio dentro do Top 10 no caminho de Fonseca à grande decisão. O sérvio, por sua vez, estreia contra o francês Giovanni Mpetshi Perricard, número 80 do mundo.

O histórico do brasileiro aumenta a expectativa de que o duelo de gerações aconteça. Em sua primeira oportunidade em Roland Garros como profissional, em 2025, João Fonseca conseguiu chegar à terceira rodada. Na época, porém, acabou eliminado diante do britânico Jack Draper (cabeça de chave número 5).

João Fonseca é eliminado do Masters 1000 por Zverev (Foto: Reprodução/Instagram)

