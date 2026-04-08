Medvedev leva bicicleta em Monte Carlo e arrebenta raquete no chão

Daniil Medvedev, atual número 10 do ranking da ATP, foi atropelado em sua estreia no Masters 1000 de Monte Carlo. O russo não viu a cor da bola na manhã desta quarta-feira (8), ao perder para o italiano Matteo Berrettini, atual número 90 do mundo, por 6/0 e 6/0, em apenas 50 minutos.

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Ao longo da partida, Medvedev descontou sua frustração jogando a raquete no chão sete vezes consecutivas. A atitude rendeu uma violação do código por conduta antidesportiva, o que provavelmente resultará em uma multa pesada devido às suas ações no início do segundo set.

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MEDVEDEV WAS SO COOKED



Smashed his racket, got a warning, never looked in control



0–6 0–6 in just 49 minutes



First double bagel loss of his career 👀 pic.twitter.com/GdaxCeYDJn — Polymarket Sports (@PolymarketSport) April 8, 2026

Danii Medvedev quebra raquete durante jogo em Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)

Raquete de Danii Medvedev quebrada (Foto: Valery HACHE / AFP)

Ao todo, foram 50 pontos do italiano contra apenas 17 do russo, que não conseguiu vencer um único game e sofreu seis quebras de saque. Apesar do histórico irregular no saibro, Medvedev já venceu um Masters 1000 na superfície, em Roma (2023). Além disso, o tenista vinha de uma final em Indian Wells e do título em Dubai.

— Eu não esperava vencer assim; isso não acontece com tanta frequência. Foi, definitivamente, uma das melhores atuações da minha vida. Acho que errei apenas três bolas em toda a partida — comentou Berrettini após a vitória.

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João Fonseca encara Berrettini nas oitavas

O próximo adversário do italiano será o jovem João Fonseca nas oitavas de final do torneio no saibro. O brasileiro venceu o francês Arthur Rinderknech por 2 sets a 1, com parciais 7/5, 6/4 e 6/3, também na manhã desta quarta-feira (8). A partida está marcada para esta quinta (9), ainda sem horário definido.