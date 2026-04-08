João Fonseca vira assunto na Europa após jogo em Monte Carlo: 'Merecido'
Jovem teve atuação de gala na manhã desta quarta-feira (8)
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João Fonseca jogou no Masters 1000 de Monte Carlo, na manhã desta quarta-feira (8), e teve atuação de gala contra o francês Arthur Rinderknech. Nas redes sociais europeias, o nome do jovem brasileiro ficou muito em alta após a partida.
Com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3, o carioca de 19 anos avançou para as oitavas de final em uma batalha decidida nos detalhes contra o atual número 27 do mundo. O duelo agitou os fãs de tênis ao redor do mundo, que colocam João Fonseca como uma das maiores promessas do planeta.
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Até pela expectativa criada em cima do brasileiro, muitos europeus repercutiram a vitória e classificação de João Fonseca nas redes sociais. Confira os comentários abaixo, com tradução:
Veja comentários sobre João Fonseca
Tradução sobre o brasileiro: Grande resultado hoje. Realmente gosto de ver João Fonseca jogando tênis.
Tradução sobre o brasileiro: Muito bem merecido! Fonseca jogou muito bem hoje.
Tradução sobre o brasileiro: O garoto passou por um teste muito bom! Arthur tem jogado bem e ele geralmente dá trabalho para os melhores do jogo. Parabéns, JF!
Tradução sobre João Fonseca: Grande mentalidade!! Essa criança é diferente!!
Próximo adversário do brasileiro
O próximo obstáculo no caminho de João Fonseca será o italiano Matteo Berrettini. O ex-top 6 e atual 90º do ranking chega embalado após aplicar um implacável 6/0, 6/0 sobre o russo Daniil Medvedev, ex-líder do ranking mundial. O confronto terá sabor de revanche para o brasileiro: os dois se enfrentaram na Copa Davis de 2024, ocasião em que Berettini, neto de brasileira, levou a melhor com parciais de 6/1 e 7/6.
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