João Fonseca pode ter Djokovic na terceira rodada de Roland Garros; veja chave
Brasileiro se destaca como cabeça de chave em segundo Grand Slam da temporada
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O caminho de João Fonseca em Roland Garros está traçado. O sorteio para a definição das chaves do segundo Grand Slam da temporada aconteceu nesta quinta-feira (21), e o brasileiro conheceu a trajetória que será preciso percorrer em busca do título inédito. Entre os maiores desafios possíveis, destaca-se o multicampeão Novak Djokovic.
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Como garante a classificação como cabeça de chave, a estreia de João, na teoria, será mais tranquila: o brasileiro enfrenta um dos vencedores da fase qualificatória ou um dos melhores perdedores. Na sequência, caso vença, pode ter pela frente o croata Dino Prižmić, que atualmente ocupa a 71ª colocação do ranking ATP.
Não é a primeira vez que João "lidera" a chave de um grande torneio no mês de maio. O brasileiro fez sua estreia como cabeça no Masters 1000 de Roma, após passar de "bye" na primeira rodada. A derrota para o sérvio Hamad Mededovic, porém, encerrou sua participação precocemente. Assim como no Aberto de Roma, João Fonseca entra na competição com uma vantagem estratégica importante: ele evita enfrentar outros favoritos no início.
Entretanto, a disputa fica intensa a partir da terceira rodada, quando poderá encarar o maior vencedor de Grand Slams da história. Com 24 títulos, Djokovic será o primeiro desafio dentro do Top 10 no caminho de Fonseca à grande decisão. O sérvio, por sua vez, estreia contra o francês Giovanni Mpetshi Perricard, número 80 do mundo.
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O histórico do brasileiro aumenta a expectativa de que o duelo de gerações aconteça. Em sua primeira oportunidade em Roland Garros como profissional, em 2025, João Fonseca conseguiu chegar à terceira rodada. Na época, porém, acabou eliminado diante do britânico Jack Draper (cabeça de chave número 5).
Projeção da chave de João Fonseca no Roland Garros 2026
|Rodada
|Adversário Provável / Projetado
|Detalhes do Confronto
1ª Rodada
🆚 Qualifier / Lucky Loser
Estreia contra um jogador do qualificatório.
2ª Rodada
🆚 Dino Prizmic (CRO)
Jovem talento croata ou outro Qualifier.
3ª Rodada
🆚 Novak Djokovic [3]
O grande desafio contra o atual nº 4 do mundo.
Oitavas
🆚 Casper Ruud [15]
Especialista em saibro e ex-finalista.
Quartas
🆚 Alex De Minaur [8]
Ou Andrey Rublev [11], os favoritos do topo deste lado.
🎾 Aposte na vitória de João Fonseca
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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