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João Fonseca pode ter Djokovic na terceira rodada de Roland Garros; veja chave

Brasileiro se destaca como cabeça de chave em segundo Grand Slam da temporada

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/05/2026
10:40
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João Fonseca na derrota para Zverev em Monte Carlo (Reprodução)
imagem cameraJoão Fonseca na derrota para Zverev em Monte Carlo (Foto: Reprodução)
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O caminho de João Fonseca em Roland Garros está traçado. O sorteio para a definição das chaves do segundo Grand Slam da temporada aconteceu nesta quinta-feira (21), e o brasileiro conheceu a trajetória que será preciso percorrer em busca do título inédito. Entre os maiores desafios possíveis, destaca-se o multicampeão Novak Djokovic.

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Como garante a classificação como cabeça de chave, a estreia de João, na teoria, será mais tranquila: o brasileiro enfrenta um dos vencedores da fase qualificatória ou um dos melhores perdedores. Na sequência, caso vença, pode ter pela frente o croata Dino Prižmić, que atualmente ocupa a 71ª colocação do ranking ATP.

Não é a primeira vez que João "lidera" a chave de um grande torneio no mês de maio. O brasileiro fez sua estreia como cabeça no Masters 1000 de Roma, após passar de "bye" na primeira rodada. A derrota para o sérvio Hamad Mededovic, porém, encerrou sua participação precocemente. Assim como no Aberto de Roma, João Fonseca entra na competição com uma vantagem estratégica importante: ele evita enfrentar outros favoritos no início.

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Entretanto, a disputa fica intensa a partir da terceira rodada, quando poderá encarar o maior vencedor de Grand Slams da história. Com 24 títulos, Djokovic será o primeiro desafio dentro do Top 10 no caminho de Fonseca à grande decisão. O sérvio, por sua vez, estreia contra o francês Giovanni Mpetshi Perricard, número 80 do mundo.

➡️ Roland Garros exclui João Fonseca de lista de jovens promessas

O histórico do brasileiro aumenta a expectativa de que o duelo de gerações aconteça. Em sua primeira oportunidade em Roland Garros como profissional, em 2025, João Fonseca conseguiu chegar à terceira rodada. Na época, porém, acabou eliminado diante do britânico Jack Draper (cabeça de chave número 5).

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Projeção da chave de João Fonseca no Roland Garros 2026

RodadaAdversário Provável / ProjetadoDetalhes do Confronto

1ª Rodada

🆚 Qualifier / Lucky Loser

Estreia contra um jogador do qualificatório.

2ª Rodada

🆚 Dino Prizmic (CRO)

Jovem talento croata ou outro Qualifier.

3ª Rodada

🆚 Novak Djokovic [3]

O grande desafio contra o atual nº 4 do mundo.

Oitavas

🆚 Casper Ruud [15]

Especialista em saibro e ex-finalista.

Quartas

🆚 Alex De Minaur [8]

Ou Andrey Rublev [11], os favoritos do topo deste lado.

João Fonseca é eliminado do Masters 1000 por Zverev (Foto: Reprodução/Instagram)
João Fonseca é eliminado do Masters 1000 por Zverev (Foto: Reprodução/Instagram)

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