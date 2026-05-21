O caminho de João Fonseca em Roland Garros está traçado. O sorteio para a definição das chaves do segundo Grand Slam da temporada aconteceu nesta quinta-feira (21), e o brasileiro conheceu a trajetória que será preciso percorrer em busca do título inédito. Entre os maiores desafios possíveis, destaca-se o multicampeão Novak Djokovic.

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Como garante a classificação como cabeça de chave, a estreia de João, na teoria, será mais tranquila: o brasileiro enfrenta um dos vencedores da fase qualificatória ou um dos melhores perdedores. Na sequência, caso vença, pode ter pela frente o croata Dino Prižmić, que atualmente ocupa a 71ª colocação do ranking ATP.

Não é a primeira vez que João "lidera" a chave de um grande torneio no mês de maio. O brasileiro fez sua estreia como cabeça no Masters 1000 de Roma, após passar de "bye" na primeira rodada. A derrota para o sérvio Hamad Mededovic, porém, encerrou sua participação precocemente. Assim como no Aberto de Roma, João Fonseca entra na competição com uma vantagem estratégica importante: ele evita enfrentar outros favoritos no início.

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Entretanto, a disputa fica intensa a partir da terceira rodada, quando poderá encarar o maior vencedor de Grand Slams da história. Com 24 títulos, Djokovic será o primeiro desafio dentro do Top 10 no caminho de Fonseca à grande decisão. O sérvio, por sua vez, estreia contra o francês Giovanni Mpetshi Perricard, número 80 do mundo.

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O histórico do brasileiro aumenta a expectativa de que o duelo de gerações aconteça. Em sua primeira oportunidade em Roland Garros como profissional, em 2025, João Fonseca conseguiu chegar à terceira rodada. Na época, porém, acabou eliminado diante do britânico Jack Draper (cabeça de chave número 5).

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Projeção da chave de João Fonseca no Roland Garros 2026

Rodada Adversário Provável / Projetado Detalhes do Confronto 1ª Rodada 🆚 Qualifier / Lucky Loser Estreia contra um jogador do qualificatório. 2ª Rodada 🆚 Dino Prizmic (CRO) Jovem talento croata ou outro Qualifier. 3ª Rodada 🆚 Novak Djokovic [3] O grande desafio contra o atual nº 4 do mundo. Oitavas 🆚 Casper Ruud [15] Especialista em saibro e ex-finalista. Quartas 🆚 Alex De Minaur [8] Ou Andrey Rublev [11], os favoritos do topo deste lado.

João Fonseca é eliminado do Masters 1000 por Zverev (Foto: Reprodução/Instagram)

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