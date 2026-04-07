Sinner e Alcaraz atropelam em Monte Carlo e briga pelo n°1 fica acirrada
O esapnhol chegou a comentar sobre a disputa pelo topo do ranking após a estreia
- Matéria
- Mais Notícias
Os dois grandes favoritos ao título do Masters 1000 de Monte Carlo são Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Os tenistas atropelaram na primeira rodada nesta terça (7): o italiano venceu o francês Ugo Humbert (34º) por 6/3 e 6/0; na sequência, na quadra principal, o espanhol aplicou 6/1 e 6/3 em sua estreia contra o argentino Sebastian Baez (65º).
Relacionadas
Após a partida, Alcaraz reconheceu que pode estar prestes a perder a liderança do ranking para Sinner, atual 2º colocado. Se o italiano for o campeão, Carlitos perderá o posto. Caso Sinner chegue à semifinal ou à final, o espanhol precisaria cair precocemente, entre as oitavas ou quartas de final, para ser ultrapassado.
— Bem, para ser honesto, sei que posso perder o posto de número um do mundo. Tenho muitos pontos a defender e será muito difícil manter todos. Mesmo que eu consiga, o Jannik vai adicionar pontos neste torneio. Vou tentar jogar o meu melhor e ver o que acontece. Mas ser o número 1 não está na minha cabeça agora; estou focado em me sentir o melhor que eu puder — disse Alcaraz.
João Fonseca vence na estreia
João Fonseca começou com o pé direito a temporada no saibro europeu. Na última segunda-feira, o brasileiro (40º do mundo), derrotou o canadense Gabriel Diallo (36º), de 24 anos, por 6/ 2 e 6/3. Nesta quarta-feira (8), o jovem encara o francês Arthur Rinderknech, atual número 27 do mundo, a partir das 8h (de Brasília).
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
