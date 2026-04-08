Análise: de dominador a incógnita, Djokovic vive nova realidade

Novak Djokovic é um dos maiores nomes da história do tênis. Tem 101 títulos no currículo, 145 finais disputadas. O recordista de Grand Slams (24) e de Masters 1000 (40), se acostumou a entrar em quadra pensando no dia em que jogaria a final para buscar mais um troféu. Mas, nos últimos anos, essa realidade passou a ficar diferente. Desde 2023, que não vence um torneio desse nível. O último foi o Masters 1000 em Paris, em novembro daquele ano. De lá pra cá, seu status mudou.



Não que Djokovic esteja em declínio e se tornado um jogador "comum". Aos 38 anos, mesmo sem ganhar títulos, segue no topo do ranking da ATP. Hoje, ocupa a quarta posição, o que lhe garante ser cabeça de chave em qualquer torneio. As lesões, porém, têm dificultado a vida do sérvio.

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➡️Tênistória: Meligeni relembra quando cruzou o caminho de Guga no 1º título em Monte Carlo

Depois de desistir do Masters 1000 de Miami, por conta de uma lesão no ombro, o ex-número 1 do mundo, abriu mão da participação em Monte Carlo. Por ora, são apenas nove jogos em 2026 (sete vitórias e duas derrotas). A expectativa é de que Nole retorne ao circuito apenas no Masters 1000 de Madri, que começa no próximo dia 22. Lá, tentará quebrar o jejum de títulos de torneios desse nível.

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Gráfico mostra números da carreira e da temporada de Novak Djokovic (Reprodução)

Vitória sobre Sinner, o maior feito recente de Djokovic

Vice-líder do ranking, Sinner vinha de cinco vitórias sobre Djokovic, até se encontrarem na semifinal do Australian Open deste ano. Porém, foi superado pelo sérvio na semifinal do Australian Open, há quase três meses. Foi o maior feito do ex-líder do ranking até aqui em 2026 (vídeo abaixo).



O show de Djoko, porém, teve prazo de validade. Na final, ficou longe de ser o tenista que comandou o mundo do tênis e foi totalmente dominado por Carlos Alcaraz.

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