Em uma exibição de gala e resiliência, o brasileiro João Fonseca (35º) conquistou uma das vitórias mais expressivas de sua carreira na manhã desta quarta (8) O carioca de 19 anos superou o francês Arthur Rinderknech, atual número 27 do mundo, em uma batalha decidida nos detalhes, garantindo sua inédita vaga nas oitavas de final de um Masters 1000 no saibro. As parciais foram de 7/5, 4/6 e 6/3.

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O próximo obstáculo no caminho de Fonseca será o italiano Matteo Berrettini. O ex-top 6 e atual 90º do ranking chega embalado após aplicar um implacável 6/0, 6/0 sobre o russo Daniil Medvedev, ex-líder do ranking mundial. O confronto terá sabor de revanche para o brasileiro: os dois se enfrentaram na Copa Davis de 2024, ocasião em que Berettini, neto de brasileira, levou a melhor com parciais de 6/1 e 7/6.

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Montanha-russa de emoções

A partida contra Rinderknech foi um verdadeiro deleite para os entusiastas do tênis. No primeiro set, o equilíbrio ditou o ritmo: ambos os tenistas trocaram quebras de serviço e salvaram múltiplos breakpoints em trocas magnéticas. Fonseca, contudo, mostrou maior frieza nos momentos decisivos para fechar em 7/5.

O cenário mudou drasticamente na segunda parcial. O francês retornou mais analítico e agressivo, disparando bolas indefensáveis que deixaram o brasileiro sem respostas. Rinderknech dominou o período com games perfeitos, empatando o confronto sem ceder um único ponto em diversos games do set.

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Tudo ou nada na decisão

No set decisivo, a força mental de Fonseca falou mais alto. O brasileiro iniciou a parcial confirmando seu serviço e recuperando a confiança perdida. O que se viu a partir daí foi um confronto bonito de ver, com trocas de bolas profundas e muita entrega física. Ao final, a ousadia do carioca prevaleceu, selando o resultado positivo e a classificação.

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Evolução em Masters 1000

A vitória confirma a ascensão de João Fonseca em superfícies de terra batida. Até então, seu melhor retrospecto em torneios de nível Masters 1000 no saibro havia sido a segunda rodada em Madri, onde estreou profissionalmente em 2024, aos 17 anos. Agora, mais maduro e consistente, o jovem rompe barreiras e se coloca como uma das figuras centrais da nova geração do tênis nacional.

Matteo Berrettini vence Daniil Medvedev no Masters 1000 de Monte Carlo 2026 (Foto: Valery HACHE / AFP)

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