Alcaraz, lesionado, desiste de jogar em Wimbledon

Lesionado no punho direito, Carlos Alcaraz, que já havia desistido do Masters 1000 de Roma e de Roland Garros, também está fora de Wimbledon, que começa em 29 de junho. O atual vice-campeão do Grand Slam britânico e vencedor em 2023 e 2024 anunciou a desistência nesta terça-feira.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Heide vence, e Brasil chega a três vitórias no quali de Roland Garros



➡️ João Fonseca cai no ranking e perde posto histórico para rival

- Minha recuperação está progredindo bem e estou me sentindo muito melhor, mas infelizmente ainda não estou pronto para jogar e, portanto, preciso desistir da temporada de grama em Queen's e Wimbledon. Esses são dois torneios muito especiais para mim e sentirei muita falta deles. Continuamos trabalhando duro para voltar o mais rápido possível - postou o número 2 do mundo, que completou 23 anos no último dia 5, nas redes sociais.

Em poucos minutos, a publicação recebeu diversos comentários de fãs se solidarizando com mais uma desistência do espanhol, que se lesionou no ATP 500 de Barcelona, em abril. Até aqui, são 22 vitórias e três derrotas na temporada e dois títulos, com destaque para o Australian Open, em janeiro.

continua após a publicidade

Alcaraz, em Wimbledon, soma 24 vitórias e apenas três derrotas. Seus dois títulos foram conquistados diante do mesmo rival, o sérvio Novak Djokovic.

Alcaraz defendia o vice em Londres

Ano passado, Alcaraz perdeu a final de Wimbledon para seu maior rival, o italiano Jannik Sinner. Em 2025, os dois melhores do mundo, por sinal, duelaram pela primeira vez em decisões de Grand Slams. O espanhol levou a melhor em Roland Garros e no US Open.

continua após a publicidade

🎾 Aposte na vitória do seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.