João Fonseca vira trending topic global em plataforma: 'O tenista perfeito'

João Fonseca anunciou, na quinta-feira, que não jogará mais o ATP 250 de Atenas, na Grécia, semana que vem, que seria seu último torneio em 2025. Dessa maneira, o número 1 do Brasil e 28 do mundo encerra em alta sua primeira temporada completa como profissional. Na segunda-feira, o carioca, de 19 anos, vai alcançar o 24º lugar do ranking, igualando a marca da lenda gaúcha Thomaz Koch.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Exclusivo: Último brasileiro no top 30, Bellucci exalta João Fonseca

➡️ Vídeo: João Fonseca lamenta erros em game decisivo em Paris

➡️ Exclusivo: Fã de João Fonseca, Cicarelli fala de sua paixão pelos esportes

Depois da conquista, domingo, do ATP 500 da Basileia, o maior da carreira até aqui, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira chegou aos trending topics do esporte mundial.



A cada feito, João Fonseca vem mostrando cada vez mais potencial para, num futuro não distante, ser um rival à altura dos principais nomes da modalidade, o espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner, respectivamente, números 1 e 2 do mundo.



Nas comunidades on-line da plataforma internacional Reddit, o carioca, de 19 anos, é considerado o 'tenista perfeito', por reunir atributos de grandes nomes da história da modalidade. De acordo com alguns usuários dessa rede, golpes do brasileiro lembram os de ícones como o espanhol Rafael Nadal, o sérvio Novak Djokovic e o suíço Roger Federer, além do argentino Juan Martin Del Potro e o francês Giovanni Mpteshi Perricard. Confira abaixo:



continua após a publicidade

Em agosto, nessa plataforma, as buscas por João Fonseca haviam aumentado 700% em relação ao ano anterior, na comunidade r/tennis.

João Fonseca parou na segunda rodada de Paris

No Masters 1000 de Paris, na quarta-feira, o número 1 do Brasil parou na segunda rodada, superado pelo russo Karen Khachanov, 18º do mundo e campeão do torneio em 2018. Um dia antes, o carioca voltou a eliminar o canadense Denis Shapovalov, o mesmo que ele derrotou nas quartas de final da Basileia, na sexta-feira.