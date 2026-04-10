João Fonseca vence ponto espetacular contra Zverev; vídeo
Brasileiro enfrenta o alemão nas quartas de final de Monte Carlo
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Quarto mais jovem desde 2000 a chegar às quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, João Fonseca, aos 19 anos, está desafiando o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev.
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Em um dos muitos rallies da partida, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira venceu um ponto espetacular. Na jogada, o brasileiro se defende bem e faz uma passada perfeita. Veja abaixo:
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➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro
No terceiro game da partida, o alemão encaixou uma ótima passada, como mostra o vídeo abaixo:
O número 1 do Brasil e 40 do mundo vem de triunfos sobre o canadense Gabriel Diallo, o francês Arthur Rinderknech e o italiano Matteo Berrettini.
Sinner pode reencontrar João Fonseca
Caso conquiste, nesta sexta, a maior vitória da carreira, João Fonseca poderá reencontrar Jannik Sinner. Isso porque o vice-líder do ranking enfrenta o canadense Felix Auger-Aliassime (7º) em outra partida de quartas de final. Em março, o brasileiro perdeu para o tenista da Itália, em dois tiebreaks, as oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, na quadra rápida.
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