menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

João Fonseca vence ponto espetacular contra Zverev; vídeo

Brasileiro enfrenta o alemão nas quartas de final de Monte Carlo

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/04/2026
07:55
Atualizado há 0 minutos
João Fonseca na vitória na estreia em Monte Carlo (Reprodução)
imagem cameraJoão Fonseca na vitória na estreia em Monte Carlo (Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quarto mais jovem desde 2000 a chegar às quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, João Fonseca, aos 19 anos, está desafiando o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev.

continua após a publicidade

Relacionadas

Em um dos muitos rallies da partida, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira venceu um ponto espetacular. Na jogada, o brasileiro se defende bem e faz uma passada perfeita. Veja abaixo:


➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro

continua após a publicidade

No terceiro game da partida, o alemão encaixou uma ótima passada, como mostra o vídeo abaixo:

O número 1 do Brasil e 40 do mundo vem de triunfos sobre o canadense Gabriel Diallo, o francês Arthur Rinderknech e o italiano Matteo Berrettini.

Sinner pode reencontrar João Fonseca

Caso conquiste, nesta sexta, a maior vitória da carreira, João Fonseca poderá reencontrar Jannik Sinner. Isso porque o vice-líder do ranking enfrenta o canadense Felix Auger-Aliassime (7º) em outra partida de quartas de final. Em março, o brasileiro perdeu para o tenista da Itália, em dois tiebreaks, as oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, na quadra rápida.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória do seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

João Fonseca na vitória sobre o francês Arthur Rinderknech em Monte Carlo (Reprodução)
João Fonseca na vitória sobre o francês Arthur Rinderknech em Monte Carlo (Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias