Veja quanto João Fonseca já faturou com nova vitória em Monte Carlo
Nas quartas, o brasileiro enfrentará o alemão Alexander Zverev em um duelo inédito
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Com uma atuação de gala, João Fonseca não apenas garantiu sua revanche pessoal contra o italiano Matteo Berrettini (90º), como também encerrou um hiato de 15 anos para o esporte nacional. Ao superar o ex-top 6 — para quem havia perdido na Copa Davis de 2024 —, o jovem de 19 anos tornou-se o primeiro brasileiro a alcançar as quartas de final de um Masters 1000 desde Thomaz Bellucci, em 2011.
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Além do prestígio técnico, a classificação enche os cofres do jovem. Por ter alcançado as quartas de final, João já garantiu a premiação de 158,7 mil euros (aproximadamente R$ 940 mil). Caso mantenha o ritmo avassalador e conquiste o título inédito, o brasileiro poderá embolsar a impressionante soma de 974,3 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 5,7 milhões. Vale lembrar que em toda sua carreira, João faturou cerca de 17,8 milhões de reais em torneios individuais e de duplas.
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Premiação por etapas do Masters 1000 de Monte Carlo
|Posição / Rodada
|Valor em Euros (€)
|Valor em Reais (R$)
Disputas de Simples
🏆 Campeão
974.370
~ 5,7 milhões
🥈 Finalista
532.120
~ 3,1 milhões
🥉 Semifinalistas
290.960
~ 1,7 milhão
Quartas de final
158.700
~ 940 mil
Oitavas de final
84.890
~ 500 mil
Segunda rodada
45.520
~ 270 mil
Primeira rodada
25.220
~ 150 mil
Chaves de Duplas
🏆 Campeão
298.950
~ 1,8 milhão
🥈 Finalista
162.400
~ 960 mil
🥉 Semifinal
89.210
~ 530 mil
Quartas de final
49.220
~ 290 mil
Segunda rodada
27.050
~ 160 mil
Primeira rodada
14.770
~ 90 mil
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Primeiro desde Guga Kuerten
O feito de Fonseca em Monte Carlo é ainda mais emblemático: o último representante do Brasil a chegar tão longe no Principado foi ninguém menos que Gustavo Kuerten, em 2001. A vitória reitera a ascensão meteórica do carioca, que hoje ocupa o posto de número 1 do país e 40º do ranking mundial.
Próximo desafio
Sem tempo para descanso, Fonseca volta às quadras nesta sexta-feira (10) para um dos maiores testes de sua carreira até aqui. Nas quartas de final, ele terá pela frente o alemão Alexander Zverev, atual número 3 do mundo. Zverev carimbou sua vaga após derrotar o belga Zizou Bergs (47º) com parciais de 6/2 e 7/5.
Este será um confronto inédito no circuito profissional. De um lado, a experiência e a solidez de um dos líderes do ranking; do outro, a ousadia e raça de um brasileiro que parece não conhecer limites em 2026.
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