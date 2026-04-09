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Veja quanto João Fonseca já faturou com nova vitória em Monte Carlo

Nas quartas, o brasileiro enfrentará o alemão Alexander Zverev em um duelo inédito

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/04/2026
10:02
João Fonseca na derrota para o espanhol Carlos Alcaraz em Miami (Foto: Divulgação)
imagem cameraJoão Fonseca no Miami Open (Foto: Divulgação)
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Com uma atuação de gala, João Fonseca não apenas garantiu sua revanche pessoal contra o italiano Matteo Berrettini (90º), como também encerrou um hiato de 15 anos para o esporte nacional. Ao superar o ex-top 6 — para quem havia perdido na Copa Davis de 2024 —, o jovem de 19 anos tornou-se o primeiro brasileiro a alcançar as quartas de final de um Masters 1000 desde Thomaz Bellucci, em 2011.

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Além do prestígio técnico, a classificação enche os cofres do jovem. Por ter alcançado as quartas de final, João já garantiu a premiação de 158,7 mil euros (aproximadamente R$ 940 mil). Caso mantenha o ritmo avassalador e conquiste o título inédito, o brasileiro poderá embolsar a impressionante soma de 974,3 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 5,7 milhões. Vale lembrar que em toda sua carreira, João faturou cerca de 17,8 milhões de reais em torneios individuais e de duplas.

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Premiação por etapas do Masters 1000 de Monte Carlo

Posição / RodadaValor em Euros (€)Valor em Reais (R$)

Disputas de Simples

🏆 Campeão

974.370

~ 5,7 milhões

🥈 Finalista

532.120

~ 3,1 milhões

🥉 Semifinalistas

290.960

~ 1,7 milhão

Quartas de final

158.700

~ 940 mil

Oitavas de final

84.890

~ 500 mil

Segunda rodada

45.520

~ 270 mil

Primeira rodada

25.220

~ 150 mil

Chaves de Duplas

🏆 Campeão

298.950

~ 1,8 milhão

🥈 Finalista

162.400

~ 960 mil

🥉 Semifinal

89.210

~ 530 mil

Quartas de final

49.220

~ 290 mil

Segunda rodada

27.050

~ 160 mil

Primeira rodada

14.770

~ 90 mil

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Primeiro desde Guga Kuerten

O feito de Fonseca em Monte Carlo é ainda mais emblemático: o último representante do Brasil a chegar tão longe no Principado foi ninguém menos que Gustavo Kuerten, em 2001. A vitória reitera a ascensão meteórica do carioca, que hoje ocupa o posto de número 1 do país e 40º do ranking mundial.

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Próximo desafio

Sem tempo para descanso, Fonseca volta às quadras nesta sexta-feira (10) para um dos maiores testes de sua carreira até aqui. Nas quartas de final, ele terá pela frente o alemão Alexander Zverev, atual número 3 do mundo. Zverev carimbou sua vaga após derrotar o belga Zizou Bergs (47º) com parciais de 6/2 e 7/5.

Este será um confronto inédito no circuito profissional. De um lado, a experiência e a solidez de um dos líderes do ranking; do outro, a ousadia e raça de um brasileiro que parece não conhecer limites em 2026.

João Fonseca na vitória sobre o francês Arthur Rinderknech no Masters 1000 de Monte Carlo 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)
João Fonseca no Masters 1000 de Monte Carlo 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

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