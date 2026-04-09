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Análise: Por que João Fonseca tem armas para derrotar Zverev

Brasileiro desafia o número 3 do mundo nesta sexta

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/04/2026
10:46
João Fonseca na vitória sobre Berrettini em Monte Carlo (Reprodução)
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Alexander Zverev não está na terceira colocação do ranking mundial por acaso. Jogador de muita força e talento, o alemão, de 28 anos, tem 24 títulos no currículo, nove deles no saibro, piso do Masters 1000 de Monte Carlo e três finais de Grand Slams. Ainda assim, aos 19 anos, João Fonseca chega a esse inédito desafio, nesta sexta-feira, com armas que podem derrubar o favorito.

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➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro

- Bom jogo hoje, desde o começo botando um belíssimo ritmo, impondo uma boa pressão no adversário. Então, feliz com a forma que eu lidei com a devolução, colocando pressão. O saque também foi muito bem desde o começo, fazendo muito bons primeiros serviços. Então, feliz com a partida em geral, e ansioso e confiante para a partida de amanhã contra o Zverev - disse o número 1 do Brasil, após derrotar o italiano Matteo Berrettini.

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Esse é o terceiro Masters 1000 na temporada e, curiosamente, o brasileiro enfrentou os dois melhores do mundo nos primeiros, ambos em quadra rápida. Em Indian Wells, nas oitavas de final, João Fonseca perdeu dois tiebreaks para o italiano Jannik Sinner, especialista nesse tipo de superfície. No primeiro deles, o carioca teve três set points, quando abriu 6/3. Na segunda parcial, o carioca chegou a estar perdendo por 5/2 e forçou novo tiebreak. Apesar da derrota, o número 1 do Brasil exibiu um enorme nível de tênis, em uma de suas melhores partidas na carreira.

Estatísticas do jogo entre João Fonseca e Jannik Sinner (Reprodução)
Estatísticas do jogo entre João Fonseca e Jannik Sinner (Reprodução)

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Contra Alcaraz, no entanto, o buraco foi mais embaixo, mas não por demérito do pupilo do técnico Guilherme Teixeira. Usando e abusando de sua enorme variação de jogo (uma de suas maiores armas), o espanhol conquistou quebras no início das duas parciais (duplo 6/4), soube administrar a vantagem e salvou, ao todo, três breaks. Nos dois primeiros, o líder do ranking se safou com um ótimo primeiro saque e um swing-volley preciso. No terceiro, o carioca desperdiçou sua melhor chance, ao devolver um segundo saque na rede.

Gráfico mostra números da partida entre João Fonseca e Carlos Alcaraz (Reprodução)
Gráfico mostra números da partida entre João Fonseca e Carlos Alcaraz (Reprodução)

Estilo de Zverev lembra o de Sinner

E Zverev? No estilo agressivo, se parece mais com o jeito de jogar de Sinner do que com o de Alcaraz. Com uma grande diferença: o alemão tem no backhand sua maior arma. Também pode ser uma vantagem para João Fonseca o fato de o número 3 do mundo ser mais eficiente na quadra rápida do que no piso lento.

Gráfico mostra números da carreira do alemão Alexander Zverev (Reprodução)
Gráfico mostra números da carreira do alemão Alexander Zverev (Reprodução)

Aula de João Fonseca contra Berrettini

Ex-top 6 e atual 90º do mundo, o italiano Matteo Berrettini, nesta quinta-feira, foi dominado pelo brasileiro. Um golpe que precisa continuar afiado contra Zverev e foi fundamental nas oitavas de final: o saque. O número 1 do Brasil venceu nada menos que 90% dos pontos com o primeiro saque.

Independente do resultado de sexta-feira, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira quebrou duas grandes escritas: desde Thomaz Bellucci, em Madrid, em 2011, que nenhum brasileiro ia tão longe em um Masters 1000. E o único do país a alcançar as quartas em Monte Carlo foi o bicampeão Guga Kuerten, em 1999 e 2001.

Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca sobre Berrettini em Monte Carlo (Reprodução)
Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca sobre Berrettini em Monte Carlo (Reprodução)

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