AO VIVO: João Fonseca busca, contra Zverev, vaga às semifinais em Monte Carlo
Brasileiro e alemão medem forças pela primeira vez
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A sexta-feira é de Brasil x Alemanha, pelas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. De um lado, João Fonseca, aos 19 anos e 40º do mundo, em sua primeira partida desse nível na carreira. Do outro, Alexander Zverev, de 28 anos, terceiro melhor tenista do planeta. O Lance! acompanha o duelo em tempo real.
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|Jogadores
|Sets
|1º Set
|2º Set
João Fonseca
4
Alexander Zverev
3
1º set
- Com direito a mais uma curta perfeita, o brasileiro confirma de zero: 4/3.
- Zverev comete uma dupla-falta, mas empata em 3/3.
- João faz sua primeira dupla-falta, mas mantém o saque: 3/2.
- O número 3 do mundo confirma de zero: 2/2.
- Após salvar dois breaks, João, com um ace, fecha o game, que durou mais de cinco minutos.
- Zverev manda a direita para fora e desperdiça nova chance de quebra.
- O alemão pressiona e tem novo break.
- João Fonseca saca na esquerda do adversário, que manda o break point na rede.
- O brasileiro erra um backhand na rede, e o rival tem o primeiro break do jogo.
- Zverev saca em 40/30 e confirma o game.
- Com duas curtas perfeitas nos últimos pontos, o carioca confirma de zero o game inicial.
- O brasileiro começa o jogo com um ótimo primeiro saque aberto. No segundo ponto, faz um winner de paralela de esquerda.
- Pela primeira vez jogando na quadra central nesta semana, João Fonseca venceu o sorteio e escolheu sacar na abertura do jogo.
- Bastante aplaudido, o brasileiro é o primeiro a entrar em quadra.
- Jogadores já estão entrando em quadra.
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➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro
Pré-jogo
- Bom jogo hoje (quinta), desde o começo botando um belíssimo ritmo, impondo uma boa pressão no adversário. Então, feliz com a forma que eu lidei com a devolução, colocando pressão. O saque também foi muito bem desde o começo, fazendo muito bons primeiros serviços. Então, feliz com a partida em geral, e ansioso e confiante para a partida de amanhã contra o Zverev - disse o número 1 do Brasil, após derrotar o italiano Matteo Berrettini.
Essa é a quinta partida de quartas de final de João Fonseca em torneios ATP. Ele perdeu a do Rio Open de 2024 e do ATP 250 de Bucareste, no mesmo ano, e venceu a do ATP 250 de Buenos Aires e do ATP 500 da Basileia. Nesses dois últimos, o carioca sagrou-se campeão, ano passado.
Sinner ou Aliassime enfrenta o vencedor do jogo de João Fonseca
Quem avançar do duelo entre o brasileiro e o alemão encara, sábado, na semifinal, o italiano Jannik Sinner (2º) ou o canadense Felix Auger-Aliassime (7º). Como se sabe, em março, João Fonseca perdeu para o tenista da Itália, em dois tiebreaks, as oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, na quadra rápida.
Por ora, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira já garantiu um salto de cinco posiçoes no ranking mundial, assumindo o 35º posto.
Enquanto o brasileiro disputa o torneio no Principado pela primeira vez, Zverev participou de outras nove edições. E sua melhor performance foi ter chegado às semifinais de 2018 e 2022, quando perdeu, respectivamente, para o japonês Kei Nishikori e para o grego (e tricampeão) Stefanos Tsitsipas.
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