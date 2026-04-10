AO VIVO: João Fonseca busca, contra Zverev, vaga às semifinais em Monte Carlo

Com direito a mais uma curta perfeita, o brasileiro confirma de zero: 4/3.

Zverev comete uma dupla-falta, mas empata em 3/3.

João faz sua primeira dupla-falta, mas mantém o saque: 3/2.

O número 3 do mundo confirma de zero: 2/2.

Após salvar dois breaks, João, com um ace, fecha o game, que durou mais de cinco minutos.

Zverev manda a direita para fora e desperdiça nova chance de quebra.

O alemão pressiona e tem novo break.

João Fonseca saca na esquerda do adversário, que manda o break point na rede.

O brasileiro erra um backhand na rede, e o rival tem o primeiro break do jogo.

Zverev saca em 40/30 e confirma o game.

Com duas curtas perfeitas nos últimos pontos, o carioca confirma de zero o game inicial.

O brasileiro começa o jogo com um ótimo primeiro saque aberto. No segundo ponto, faz um winner de paralela de esquerda.

Pela primeira vez jogando na quadra central nesta semana, João Fonseca venceu o sorteio e escolheu sacar na abertura do jogo.

Bastante aplaudido, o brasileiro é o primeiro a entrar em quadra.