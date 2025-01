O tenista João Fonseca deu mais um passo importante rumo ao primeiro Grand Slam de sua carreira. Na madrugada desta quarta-feira, o brasileiro derrotou com tranquilidade o adversário Coleman Wang (172 do mundo) por 2 sets a 0 (parciais de 6/0 6/3) e está a uma vitória de entrar na chave principal do Australian Open.

Além da brilhante vitória, o tenista de 18 anos alcançou o 12º triunfo consecutivo no circuito mundial. Antes de ir a Melbourne, o brasileiro venceu o ATP Finals Next Gen e o Challenger 125.

O próximo desafio será contra o argentino Thiago Tirante, atual 115 do ranking da ATP, na madrugada desta quinta-feira. Se João Fonseca repetir os feitos das duas rodadas anteriores do quali do Australian Open, ele garantirá vaga no primeiro Grand Slam do ano e se juntará a Thiago Wild e Bia Haddad, já confirmados na chave principal do torneio.

— Estou muito feliz com os resultados recentes e ansioso para continuar crescendo no circuito. Cada vitória é um passo importante — afirmou o tenista após a vitória.

— O Australian Open é um sonho para qualquer tenista, e estou dando tudo de mim para alcançar esse objetivo. Quero representar o Brasil da melhor forma possível — declarou.

Além de João Fonseca, o Brasil também segue representado no qualifying por Thiago Monteiro, que venceu o francês Valentin Hoyer, também por 2 sets a 0 (parciais de 7/6 (1) e 6/3). Laura Pigossi, Felipe Meligeni e Gustavo Heide se despediram do quali.

Brasileiro atinge feito em Grand Slams

A vitória rendeu mais um feito para João Fonseca não só no Australian Open, mas em todos os Grand Slams. Com a vitória nesta quarta, o brasileiro se tornou apenas o quarto jogador desde o início dos anos 2000 a ter vencido mais de um jogo com pneus no quali de um Grand Slam, ou seja, os quatro maiores eventos do mundo (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open).

O último deles foi Jannik Sinner no US Open de 2019. Na ocasião o italiano passou o quali e perdeu para Stan Wawrinka em cinco sets. Outros jogadores foram o americano Frances Tiafoeno Australian Open em 2017 e o argentino Guillermo Coria no Aberto da França de 2000. Coria chegou até o top 3 do mundo e Tiafoe foi top 10 e é presença constante entre os 20 melhores.

Jogos dos brasileiros no quali

Thiago Tirante x João Fonseca - 09/01 - 00h (de Brasília)

Thiago Monteiro x Kimmer Coppejans - 09/01 - 01h10 (de Brasília)

Como é o quali do Australian Open

Para garantir vaga no Australian Open, os tenistas que não conseguiram classificação direta disputam 16 vagas entre 128 atletas inscritos. A confirmação na chave principal do primeiro Grand Slam do ano só vem após a vitória de três rodadas consecutivas.