Kyrgios elogia João Fonseca e faz previsão: ‘Será uma estrela do esporte’

O australiano Nick Kyrgios, ex-top 17, conversou com o perfil TennisAct no Instagram e em um dos vídeos compartilhados pelos influencers do ''Get Set Tennis'', falou muito bem sobre o carioca João Fonseca, a quem vê como uma estrela do futuro próximo do esporte.

Campeão do Challenger de Camberra, capital da Austrália e cidade natal de Kyrgios neste sábado, João Fonseca foi observado de perto pelo vice-campeão de Wimbledon de 2022, que utilizou as instalações do torneio para se preparar para o Australian Open.

Kyrgios abriu o ano jogando em Brisbane, mas perdeu na estreia de simples e oitavas de final nas duplas:

— Fonseca, esse rapaz aqui que está em uma sequência de vitórias massiva. Vocês realmente o viram ontem na cidade. Nós não estávamos fora nem nada, eu apenas o vi — iniciou o australiano que foi interrompido pelo entrevistador:

— Ele estava numa scooter? — e brincou: — Sim, ele estava numa scooter —

João Fonseca em Camberra, na Austrália (Foto: Divulgação)

Ao brincar, Kyrgios voltou ao tom mais sério para falar do profissionalismo do brasileiro:

— Mas ele estava apenas curtindo e parece que está apenas curtindo. Ele veio aqui depois de sua vitória em simples e estava praticando saques com seu treinador. Então, só de ver um cara faminto como aquele, obviamente em uma sequência de vitórias massiva, vir aqui e sacar alguns saques depois de vencer. Ele definitivamente tem dedicação — destacou.

Nick Kyrgios então fez uma audaciosa previsão a respeito do brasileiro: