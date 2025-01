O Australian Open 2025 marca o início da temporada de Grand Slams no tênis, prometendo partidas de alto nível e disputas emocionantes nas quadras rápidas de Melbourne.

Considerado um dos torneios mais prestigiados do mundo, o evento reúne os melhores tenistas e encanta fãs do esporte globalmente. O Lance! te conta tudo sobre o Australian Open 2025.

Quando começa o Australian Open 2025?

O Australian Open 2025 está programado para começar no dia 13 de janeiro e se estenderá até o dia 26 de janeiro. Durante essas duas semanas, Melbourne Park será palco das disputas em simples, duplas e duplas mistas, além dos torneios juvenis e paralímpicos.

Qualifier

As etapas do qualifier para o Australian Open 2025 serão disputadas entre 6 e 9 de janeiro entre 128 homens e 128 mulheres. As partidas classificatórias da rodada final serão disputadas na quinta-feira, 9 de janeiro, determinando os 16 homens e 16 mulheres que garantirão vagas na chave principal do AO 2025.

Tenistas confirmados

Por ser o primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open reúne os principais tenistas do mundo. Além dos mais conhecidos e principais nomes do tênis, novatos prometem surpreender nas disputas. Entre os destaques já confirmados estão:

Masculino:

Novak Djokovic

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Jannik Sinner (atual campeão)

Casper Ruud

Feminino:

Aryna Sabalenka

Iga Świątek

Coco Gauff

Ons Jabeur

Elena Rybakina

Australian Open 2025: formato

O torneio seguirá o formato tradicional dos Grand Slams:

Chave principal

128 jogadores em simples masculino e feminino.

64 duplas masculinas, femininas e mistas.

Sets e regras

Partidas de simples serão disputadas em melhor de cinco sets no masculino e melhor de três no feminino.

O tie-break será usado em todos os sets com empate em 6-6, incluindo o quinto set.

Classificação

O torneio oferece 2.000 pontos no ranking para os campeões de simples masculino e feminino.

Australian Open 2025: Pontuação por rodada

O Australian Open, como um dos torneios do Grand Slam, oferece uma pontuação significativa para os tenistas participantes. O sistema de pontuação reflete a importância da competição e sua influência no ranking da ATP e WTA. Confira abaixo como os pontos são distribuídos por rodada no Australian Open 2025:

Pontuação por rodada no Australian Open 2025

Simples Masculino e Feminino:

Campeão: 2.000 pontos

Vice-campeão: 1.200 pontos

Semifinalistas: 720 pontos

Quartas de final: 360 pontos

Oitavas de final: 180 pontos

Terceira rodada: 90 pontos

Segunda rodada: 45 pontos

Primeira rodada: 10 pontos

Duplas Masculinas, Femininas e Mistas:

Campeões: 2.000 pontos (por dupla)

Vice-campeões: 1.200 pontos

Semifinalistas: 720 pontos

Quartas de final: 360 pontos

Oitavas de final: 180 pontos

Segunda rodada: 90 pontos

Primeira rodada: 10 pontos

Onde assistir ao Australian Open 2025?

Os fãs poderão acompanhar o torneio ao vivo pelas seguintes plataformas:

ESPN e Star+: Transmissão de todos os jogos.

Tennis Channel: Cobertura completa do evento.

Site oficial do Australian Open: Atualizações em tempo real e streaming de partidas selecionadas

Expectativas

Novak Djokovic busca ampliar seu recorde de títulos no torneio, enquanto jovens estrelas como Carlos Alcaraz e o atual Jannik Sinner prometem desafiá-lo. No feminino, a disputa entre Iga Świątek, Aryna Sabalenka e outras competidoras de elite deverá proporcionar partidas emocionantes.

Além das grandes estrelas, o torneio é conhecido por revelar talentos e criar momentos icônicos, reforçando sua posição como um dos maiores eventos do esporte.