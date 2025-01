Com João Fonseca, ATP lista cinco tenistas para ficar de olho em 2025

A Associação de Tenistas Profissionais (ATP), organizadora do campeonato mundial de tênis, fez uma lista dos tenistas que o público deve ficar de olho neste ano. Entre os nomes da lista, o brasileiro João Fonseca aparece em segundo.

Além dele, nomes como Martin Landaluce, Learner Tien, Gabriel Debru e Alexander Blockx aparecem na lista da organização. Aproveitando este momento, o Lance! apresenta cada tenista que pode se destacar este ano.

Martin Landaluce

Martín é uma das promessas do tênis espanhol (Foto: Mike Lawrence/ATP Tour)

Em 2024, Martín — também conhecido como 'Pupilo de Nadal' — se tornou o quinto espanhol desde 2000 a ganhar um título Challenger com 18 anos ou menos. Além dele, Tommy Robredo e Nicolas Almagro, ex-jogadores do Top 10 no PIF ATP Rankings, também realizaram o feito. Landaluce, que ganhou o primeiro título Challenger em Olbia, na Itália, em outubro, terminou em nono no ranking, uma posição atrás da classificação para as finais do Next Gen.

João Fonseca

João Fonseca e o troféu do NextGen (Foto: Peter Staples/ATP Tour)

João Fonseca vem conquistando bons feitos para o tênis brasileiro. O representante do Brasil venceu o Next Gen e a etapa de Camberra. Fonseca, que atualmente está invicto e na quali do Australian Open, conquistou o primeiro título do Challenger em agosto, em Lexington, Kentucky nos Estados Unidos. E como disse o artigo da ATP “Fonseca está pronto para se destacar e competir contra as maiores estrelas do esporte.”

Gabriel Debru

Debru foi campeão no ATP Challenger Tour 75, em Como, na Itália (Foto: Bettina Musatti/ATP Tour)

Debru se tornou o terceiro francês mais jovem a ganhar diversos troféus Challenger, juntando-se às antigas estrelas do Top 10, Richard Gasquet e Gaël Monfils. O jovem de 19 anos conquistou o Troyes e o Como Challengers no último ano. Atualmente ele, que é campeão de simples masculino de Roland Garros de 2022, é atualmente o número 253 no PIF ATP Rankings.

Alexander Blockx

Belga é um jovem em ascensão no ATP Challenger Tour (Foto: Grant Thompson/ATP Tour)

O representante da Bélgica foi uma ameaça consistente para as provas de 2024. Alexander chegou às semifinais em três de seus cinco torneios finais, incluindo uma corrida pelo título no Kobe Challenger. Mesmo com as lesões durante a temporada, Blockx foi seis vezes semifinalista. O jovem pode fazer uma temporada inovadora neste ano.