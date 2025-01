João Fonseca ganhará mais com uma vitória no Australian Open do que em Camberra

Campeão do torneio challenger 125 de Camberra, na Austrália, neste sábado, João Fonseca já está a caminho de Melbourne onde estreia na terça-feira no qualificatório do Australian Open.

O brasileiro tenta disputar seu primeiro Grand Slam na carreira nesta que será a terceira tentativa após cair na estreia do quali de Wimbledon e na última rodada no quali do US Open.

A premiação também é muito atraente se comparado ao que o brasileiro ganhou após cinco partidas na última semana na capital australiana. Fonseca embolsou US$ 28.400 pelo troféu em Camberra e somente entrar em quadra na primeira rodada do quali em Melbourne vai lhe render US$ 22 mil, quase R$ 136 mil. Caso vença o argentino Federico Gomez, 137º, o carioca vai embolsar US$ 30.500, perto de R$ 188.500 brutos. Se passar o quali e jogar a inédita chave principal serão US$ 82 mil, mais de R$ 506 mil.

Lembrando que as mesmas cinco vitórias no NextGen Finals conquistados no último dia 22 de dezembro renderam US$ 526 mil. O brasileiro só irá atingir esse valor no Aberto da Austrália se for à semifinal (US$ 682 mil de premiação), ou seja, ganhar sete jogos, sendo quatro da chave principal em melhor de cinco sets. No NextGen Finals os jogos foram em melhor de cinco, mas Sets curtos de até quatro games.