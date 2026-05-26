João Fonseca encara calor extremo em Roland Garros; veja possível vantagem

O forte calor em Paris pode ser um aliado importante para João Fonseca em Roland Garros. O brasileiro volta à quadra nesta quarta-feira (27), por volta das 10h30 (de Brasília), para enfrentar o croata Dino Prizmic pela segunda rodada do Grand Slam francês.

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A capital francesa enfrenta uma onda de calor nos primeiros dias do torneio, com temperaturas previstas entre 32°C e 33°C durante o confronto. As condições extremas têm exigido bastante fisicamente dos atletas no saibro de Roland Garros, principalmente daqueles menos acostumados a atuar sob temperaturas elevadas.

Por que o clima pode beneficiar o brasileiro?

Nesse cenário, João Fonseca pode levar vantagem. Natural do Rio de Janeiro, o brasileiro convive frequentemente com calor intenso e altas sensações térmicas, realidade diferente da de Prizmic, nascido em Split, na Croácia. Além do desgaste físico, o clima quente também tende a deixar as quadras mais rápidas, algo que pode favorecer o estilo agressivo do jovem tenista.

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João Fonseca na estreia em Roland Garros contra o francês Luka Pavlovic (Foto: Alain JOCARD / AFP)

Fonseca busca repetir sua melhor campanha em Roland Garros. Em 2025, o brasileiro alcançou a terceira rodada do torneio e agora tenta igualar o feito em Paris.

➡️ João Fonseca tem horário definido para próximo confronto em Roland Garros

Apesar disso, o desafio promete ser complicado. Prizmic vive bom momento na temporada e chega embalado após conquistar vitórias importantes no saibro europeu, incluindo triunfos sobre nomes relevantes do circuito.

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Projeção da chave de João Fonseca no Roland Garros 2026

Rodada Adversário Provável / Projetado Detalhes do Confronto 1ª Rodada 🆚 Luka Pavlovic Estreia contra um jogador do qualificatório. 2ª Rodada 🆚 Dino Prizmic (CRO) Jovem talento croata 3ª Rodada 🆚 Novak Djokovic [3] O grande desafio contra o atual nº 4 do mundo. Oitavas 🆚 Casper Ruud [15] Especialista em saibro e ex-finalista. Quartas 🆚 Alex De Minaur [8] Ou Andrey Rublev [11], os favoritos do topo deste lado.

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca em Roland Garros

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