João Fonseca encara calor extremo em Roland Garros; veja possível vantagem
Paris está passando por calor intenso, com sensação térmica de 34 graus
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O forte calor em Paris pode ser um aliado importante para João Fonseca em Roland Garros. O brasileiro volta à quadra nesta quarta-feira (27), por volta das 10h30 (de Brasília), para enfrentar o croata Dino Prizmic pela segunda rodada do Grand Slam francês.
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A capital francesa enfrenta uma onda de calor nos primeiros dias do torneio, com temperaturas previstas entre 32°C e 33°C durante o confronto. As condições extremas têm exigido bastante fisicamente dos atletas no saibro de Roland Garros, principalmente daqueles menos acostumados a atuar sob temperaturas elevadas.
Por que o clima pode beneficiar o brasileiro?
Nesse cenário, João Fonseca pode levar vantagem. Natural do Rio de Janeiro, o brasileiro convive frequentemente com calor intenso e altas sensações térmicas, realidade diferente da de Prizmic, nascido em Split, na Croácia. Além do desgaste físico, o clima quente também tende a deixar as quadras mais rápidas, algo que pode favorecer o estilo agressivo do jovem tenista.
Fonseca busca repetir sua melhor campanha em Roland Garros. Em 2025, o brasileiro alcançou a terceira rodada do torneio e agora tenta igualar o feito em Paris.
➡️ João Fonseca tem horário definido para próximo confronto em Roland Garros
Apesar disso, o desafio promete ser complicado. Prizmic vive bom momento na temporada e chega embalado após conquistar vitórias importantes no saibro europeu, incluindo triunfos sobre nomes relevantes do circuito.
Projeção da chave de João Fonseca no Roland Garros 2026
|Rodada
|Adversário Provável / Projetado
|Detalhes do Confronto
1ª Rodada
🆚 Luka Pavlovic
Estreia contra um jogador do qualificatório.
2ª Rodada
🆚 Dino Prizmic (CRO)
Jovem talento croata
3ª Rodada
🆚 Novak Djokovic [3]
O grande desafio contra o atual nº 4 do mundo.
Oitavas
🆚 Casper Ruud [15]
Especialista em saibro e ex-finalista.
Quartas
🆚 Alex De Minaur [8]
Ou Andrey Rublev [11], os favoritos do topo deste lado.
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