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João Fonseca encara calor extremo em Roland Garros; veja possível vantagem

Paris está passando por calor intenso, com sensação térmica de 34 graus

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 26/05/2026
15:07
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João Fonseca é eliminado do Masters 1000 por Zverev (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem cameraJoão Fonseca é eliminado do Masters 1000 por Zverev (Foto: Reprodução/Instagram)
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O forte calor em Paris pode ser um aliado importante para João Fonseca em Roland Garros. O brasileiro volta à quadra nesta quarta-feira (27), por volta das 10h30 (de Brasília), para enfrentar o croata Dino Prizmic pela segunda rodada do Grand Slam francês.

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A capital francesa enfrenta uma onda de calor nos primeiros dias do torneio, com temperaturas previstas entre 32°C e 33°C durante o confronto. As condições extremas têm exigido bastante fisicamente dos atletas no saibro de Roland Garros, principalmente daqueles menos acostumados a atuar sob temperaturas elevadas.

Por que o clima pode beneficiar o brasileiro?

Nesse cenário, João Fonseca pode levar vantagem. Natural do Rio de Janeiro, o brasileiro convive frequentemente com calor intenso e altas sensações térmicas, realidade diferente da de Prizmic, nascido em Split, na Croácia. Além do desgaste físico, o clima quente também tende a deixar as quadras mais rápidas, algo que pode favorecer o estilo agressivo do jovem tenista.

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João Fonseca na estreia em Roland Garros contra o francês Luka Pavlovic
João Fonseca na estreia em Roland Garros contra o francês Luka Pavlovic (Foto: Alain JOCARD / AFP)

Fonseca busca repetir sua melhor campanha em Roland Garros. Em 2025, o brasileiro alcançou a terceira rodada do torneio e agora tenta igualar o feito em Paris.

➡️ João Fonseca tem horário definido para próximo confronto em Roland Garros

Apesar disso, o desafio promete ser complicado. Prizmic vive bom momento na temporada e chega embalado após conquistar vitórias importantes no saibro europeu, incluindo triunfos sobre nomes relevantes do circuito.

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Projeção da chave de João Fonseca no Roland Garros 2026

RodadaAdversário Provável / ProjetadoDetalhes do Confronto

1ª Rodada

🆚 Luka Pavlovic

Estreia contra um jogador do qualificatório.

2ª Rodada

🆚 Dino Prizmic (CRO)

Jovem talento croata

3ª Rodada

🆚 Novak Djokovic [3]

O grande desafio contra o atual nº 4 do mundo.

Oitavas

🆚 Casper Ruud [15]

Especialista em saibro e ex-finalista.

Quartas

🆚 Alex De Minaur [8]

Ou Andrey Rublev [11], os favoritos do topo deste lado.

 🎾 Aposte na vitória de João Fonseca em Roland Garros
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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