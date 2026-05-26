João Fonseca já treinou com rival desta quarta em Roland Garros

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Depois da quinta vitória em seis estreias em Grand Slam na carreira (todas por 3 sets a 0), João Fonseca tem pela frente, na quarta-feira, em torno das 10h (de Brasília), mais um duelo inédito. O rival da vez, o croata Dino Prizmic (72º do mundo), foi parceiro de um dos treinos do número 1 do Brasil e 30º do ranking no Rio Open, em fevereiro.

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— Um jogador muito bom, tem um ótimo nível de tênis, está jogando bem na temporada do saibro, ganhou do Djokovic, está subindo no ranking. Teve problemas com lesão, então ficou um tempo fora do tour, mas, agora, está de volta. Sempre achei um belíssimo jogador. Sempre muito completo, bom saque, devolução, intenso, então será uma partida difícil porque ele gosta de jogar nessa superfície - disse o número 1 do Brasil, sobre Prizmic.

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Ao contrário do jovem carioca, de 19 anos, que já somava seis vitórias em 11 jogos desse nível de torneio, o croata, de 20, só foi vencer a primeira partida, em chave principal de Slam, no domingo. Até essa edição do evento em Paris, Prizmic somava três derrotas em estreias em uma das quatro mais importantes competições do circuito mundial.

Em janeiro, o croata, após furar o qualifying, perdeu para o anfitrião James Duckworth (88º) na primeira rodada do Australian Open. Em agosto de 2025, Prizmic também furou o classificatório do US Open, mas caiu na estreia da chave principal diante do ruso Andrey Rublev (15º).

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Então 187º do mundo, o jovem croata debutou em qualis de Grand Slams em janeiro de 2024. Na ocasião, furou o classificatório, mas perdeu para o sérvio Novak Djokovic na estreia.

Djokovic no caminho de João Fonseca e de Prizmic

O tenista da Sérvia, por sinal, tem tudo para ser o adversário do vencedor do jogo entre João Fonseca e Prizmic. Isso porque o tricampeão Djokovic (vencedor em 2016, 2021 e 2023) é muito favorito para o confronto dirante do anfitrião Valentin Royer (74º), em mais um duelo inédito nesta quarta.

Enquanto Prizmic ainda buscava a primeira vitória em Slams na carreira, o basileiro, em 2025, derrotou o russo Andrey Rublev (9º), o polonês Hubert Hurkacz (28º), o britânico Jacob Fearnley (51º) e o sérvio Miomir Kecmanovic (42º), respectivamente, nas estreias do Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Todas por 3 sets a 0.



Já em janeiro, em Melbourne, João Fonseca sofreu seu único revés até agora em primeira rodada de torneios desse nível, para o americano Eliot Spizzirri (85º).

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