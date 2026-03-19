João Fonseca passa pela estreia e desafia Carlos Alcaraz em Miami

João Fonseca não repetiu suas melhores atuações, mas ainda assim, empurrado pela torcida presente em bom número à quadra central do Masters 1000 de Miami, passou pela estreia, nesta quinta-feira. O triunfo sobre o húngaro Fabian Marozsan (46º do mundo) foi por 6/4, 3/6 e 6/2, em 1h50m. Nesta sexta, o número 1 do Brasil e 39 do ranking desafia o melhor tenista do planeta, o espanhol Carlos Alcaraz, em duelo inédito em jogos oficiais.

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- Uma partida muito boa, com um começo muito sólido. Consegui uma quebra no início, que me deu tranquilidade. Ele melhorou no segundo, boas devoluções. Fico feliz por ter mantido a mentalidade boa no terceiro set, a torcida me ajudou muito na partida de hoje, que é mais tensa. Olho como super especial essa oportunidade de jogar contra o Carlos Alcaraz, como foi semana passada, contra o Sinner. Vamos com tudo - disse o brasileiro, referindo-se à derrota diante do italiano, vice-líder do ranking, nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells.

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No dia 8 de dezembro, o tenista da Espanha, de 22 anos, e o jovem carioca, de 19, se enfrentaram em Miami, mas em uma partida-exibição. O número 1 do mundo venceu o duelo por 2 a 1 (7/5, 2/6 e 10/8).

Apesar da partida com algumas oscilações nesta quinta, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira levantou a torcida em determinados pontos. Como esse abaixo, quando sacava em 2/0 e 15/30 no set decisivo e encaixou um lob de backhand (de esquerda) de extrema dificuldade. Caso errasse, o brasileiro sacaria em 15/40, com o rival tendo duas chances de devolver a quebra.

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3º set: João Fonseca 6/2

Marozsan joga fora, e o o brasileiro fecha o jogo. João Fonseca joga o primeiro match-point na rede, mas tem outro em seguida. O húngaro faz uma dupla-falta no 15/30, e o brasileiro tem dois match-points. João Fonseca fica a um game de avançar: 5/2. O número 1 do Brasil vai sacar em 4/2. Marozsan salva um break sacando em 1/4. João Fonseca volta a servir muito bem e abre 4/1. O húngaro saca e diminui a desvantagem para 3/1. O brasileiro vence um rally espetacular (vídeo acima) no 15/30, confirma e abre 3/0. Marozsan joga uma direita na rede, e João Fonseca vai sacar em 2/0. Rival manda uma direita para fora, e o brasileiro tem o break no segundo game. João Fonseca confirma o primeiro game da parcial decisiva, e a torcida vibra.

2º set: Marozsan 6/3

Sem sustos, Marozsan confirma e fecha a parcial por 6/3.

O número 1 do Brasil sai de 0/30 e confirma, diminuindo a desvantagem para 5/3.

O 46º do mundo faz seu sétimo ace na partida e abre 5/2.

Com um ace, o carioca diminui a desvantagem. Marozsan vai sacar em 4/2.

O húngaro faz 4/1, e o brasileiro se irrita, jogando a raquete no chão.

João Fonseca saca mal, e o adversário conquista sua primeira quebra no jogo para fazer 3/1.

Marozsan faz 2/1 sem problemas.

Com alguma dificuldade, o brasileiro confirma o saque e empata (1/1).

O 46º do mundo sai de 0/40, salva três breaks e confirma o game inicial do segundo set.

1º set: João Fonseca 6/4

O brasileiro vai à rede e fecha o primeiro set, que durou 41 minutos. João Fonseca encaixa um ótimo primeiro saque e salva mais uma bola de quebra. Brasileiro erra uma direita na paralela, e rival tem mais um break. O rival diminui a desvantagem, e o brasileiro vai sacar para o set em 5/4. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira confirma de novo e faz 5/3. Marozsan vence um rally e confirma. O número 1 do Brasil vai sacar em 4/3. João Fonseca saca sem sustos e abre 4/2. O húngaro diminui a desvantagem, e o carioca vai sacar em 3/2. João Fonseca confirma o saque e abre 3/1. Marozsan manda um backhand (esquerda) para fora, e o brasileiro conquista a quebra. Vai sacar em 2/1. João Fonseca força a devolução e tem seu primeiro break. O número 1 do Brasil, com dois aces seguidos, vira um game complicado e empata em 1/1. Com um winner no contrapé, o carioca salva o break. O brasileiro abre 40/15, mas comete erros, e o rival tem o primeiro break do jogo. Marozsan confirma o primeiro game sem sustos. O húngaro ganhou o sorteio e vai começar a partida sacando. Como a preliminar durou mais de 3 horas, entre a filipina Alexandra Eala e a alemã Laura Siegemund, João Fonseca e Marozsan entraram em quadra às 16h50 (de Brasília).

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