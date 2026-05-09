Djokovic lamenta preparação antes de Roland Garros: 'Não é ideal'

A derrota de Novak Djokovic na estreia do Masters 1.000 de Roma aumentou os questionamentos sobre o momento vivido pelo sérvio na temporada. Aos 38 anos, o atual número 4 do ranking da ATP ainda busca regularidade em 2026 e chega em Roland Garros com poucos jogos disputados no saibro.

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Eliminado pelo croata Dino Prizmic, Djokovic disputava apenas seu terceiro torneio no ano e o primeiro no saibro. Antes de Roma, o sérvio havia desistido dos Masters 1.000 de Miami, Monte Carlo e Madri por questões físicas.

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Questões físicas atrapalham preparação

A principal questão neste momento envolve a condição física do tetracampeão em Roma. O próprio Djokovic admitiu que não conseguiu ter uma preparação ideal antes do torneio italiano e afirmou que vem convivendo com problemas físicos recorrentes nos últimos anos:

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— Para ser honesto, não é a preparação ideal. Não me lembro da última vez, nos últimos dois anos, em que tive uma preparação sem problemas físicos ou de saúde antes do torneio. Sempre tem alguma coisa. É uma nova realidade com a qual tenho que lidar. É frustrante. Ao mesmo tempo, é minha decisão continuar jogando nessas condições. É o que é — disse Djokovic.

As desistências em três Masters 1.000 nesta temporada impactaram diretamente a sequência de jogos do sérvio, principalmente no período de adaptação antes de Roland Garros.

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Novak Djokovic, da Sérvia, reage durante sua partida de simples masculina contra Dino Prizmic, da Croácia, no torneio de tênis de Roma (Foto: Filippo monteforte/Afp)

Roland Garros segue como foco

Apesar do cenário irregular, o retrospecto em Roland Garros mantém Djokovic entre os candidatos ao título. O sérvio venceu o Grand Slam francês em três oportunidades e alcançou ao menos as quartas de final em todas as edições desde 2010.

A eliminação precoce em Roma, porém, reforça um contexto diferente em relação às últimas temporadas. Sem ritmo no saibro e com poucos jogos em 2025, Djokovic chega ao principal torneio da superfície cercado por dúvidas sobre sua condição física e seu nível competitivo.

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