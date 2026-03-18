João Fonseca x Marozsán: horário e onde assistir ao Masters 1000 de Miami
O vencedor encara Carlos Alcaraz na sexta-feira
Aos 19 anos, João Fonseca estreia no Masters 1000 de Miami contra o húngaro Fabian Marozsán nesta quinta-feira (19), em torno das 14h30 (de Brasília), no Hard Rock Stadium. A partida terá transmissão da ESPN 2 (TV fechada), além das plataformas de streaming Disney+ e Tennis TV. O Lance! acompanha em tempo real.
O brasileiro e o rival entram na quadra central logo após a partida entre a alemã Laura Siegmund e a filipina Alexandra Eala, que começa às 13h (de Brasília).
João, que atualmente ocupa a 39ª posição no ranking da ATP, chega à Flórida embalado pelo bom desempenho em Indian Wells. Na Califórnia, o brasileiro só parou nas oitavas de final diante do número 2 do mundo, Jannik Sinner, em um duelo equilibrado decidido em dois tie-breaks: 7/6 e 7/6. Já Marozsán busca recuperação após ser eliminado ainda no qualifying, tentando se sustentar no top 50.
A partida entre os jovens tenistas estava marcada para esta quarta (18), porém a organização optou por colocar o brasileiro na quadra central, que ainda passa por ajustes finais e não ficou pronta a tempo para o confronto. Todos os outros 15 jogos da parte de cima da chave masculina acontecem nas quadras menores.
O prestígio de Fonseca em Miami não é novidade, no ano passado, ainda em seus primeiros passos na ATP, sua partida foi transferida de uma quadra secundária para o estádio principal devido às enormes filas de torcedores que queriam acompanhar o carioca.
Todas as informações da partida entre João Fonseca x Fabian Marozsán
🥎JOÃO FONSECA X FABIAN MAROZSÁN - Masters 1000 de Miami
📲Quinta-feira, dia 19 de março de 2026
📍Estádio: Hard Rock Stadium, em Miami
⏰Horário: Em torno das 14h30 (de Brasília).
📺Onde assistir: ESPN, Disney+ e Tenis TV
