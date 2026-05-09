Brasileiro vai à final de Challenger de tênis na Itália

O tenista brasileiro Gustavo Heide está na final do Challenger de Francavilla al Mare, na Itália. Neste sábado (9), o brasileiro venceu o dinamarquês August Holmgren por 2 sets a 1, em partida disputada no saibro italiano.

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O duelo durou 1h50min e teve parciais de 6/4, 1/6 e 6/1 para Heide, que garantiu vaga na decisão do torneio após controlar o set decisivo com autoridade.

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Brasileiro reage após empate e confirma vaga na final

O brasileiro começou melhor na semifinal e conseguiu quebras de saque em momentos importantes para fechar a primeira parcial em 6/4. Na sequência, August Holmgren reagiu e dominou completamente o segundo set, vencendo por 6/1 e empatando o confronto.

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No entanto, Heide retomou o controle da partida na parcial decisiva. Mais agressivo e consistente nas trocas de bola, o brasileiro não deu chances ao adversário e aplicou outro 6/1 para confirmar a classificação à final.

A campanha de Gustavo Heide em Francavilla segue sólida, com apenas um set perdido durante toda a competição, justamente o segundo set da semifinal contra Holmgren.

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Gustavo Heide em treino do Brasil na Copa Davis (Foto: André Gemmer/CBT)

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Brasileiro encara argentino na decisão

Agora, Gustavo Heide enfrenta o argentino Facundo Diaz Acosta na grande decisão do Challenger de Francavilla al Mare. O duelo está marcado para as 6h30 da manhã deste domingo (10), no saibro italiano.

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