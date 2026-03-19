João Fonseca volta motivado a Miami, mas com grandes desafios

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Após a ótima performance (apesar da derrota) diante do italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, semana passada, João Fonseca volta à quadra nesta quinta-feira, em torno das 14h30 (de Brasília). Dessa vez, um dos desafios do número 1 do Brasil e 39 do mundo é controlar a ansiedade na estreia do Miami Open, contra o perigoso húngaro Fabian Marozsan (46º, de 26 anos). Isso porque o vencedor do jogo enfrenta ninguém menos do que o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking, na sexta.

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Se acontecer, será a primeira vez, em jogos oficiais, que o carioca, de 19 anos, cujo saque é um dos pontos fortes em 2026 (vide gráfico abaixo) mede forças com o principal tenista do planeta e mais jovem campeão da história do Masters 1000 de Miami. Em 2022, Alcaraz tinha apenas 18 anos quando ergueu o torneio na Flórida.

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Gráfico mostra números de João Fonseca em 2026 (Reprodução)

Embora não tenha projetado esse tão esperado duelo, mesmo porque pensa, acertadamente, rodada a rodada, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira costuma dizer que se motiva ainda mais nos grandes palcos. E, principalmente, contra os melhores do mundo, já que sonha em, um dia, chegar ao topo do ranking.

E, como se sabe, os Masters 1000, como o de Miami, são o segundo maior nível de torneios do circuito mundial, atrás apenas dos quatro Grand Slams (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open). E desafiar o número 1 do mundo, em um evento desse porte, pode, quem sabe, ser uma virada de chave na carreira do jovem carioca. Nesta semana, aliás, em entrevista à ESPN, João Fonseca disse se inspirar em Sinner e Alcaraz:

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Antes de um provável duelo com o espanhol, o brasileiro precisa, é claro, controlar a ansiedade e ter todo o cuidado possível com Marozsan nesta quinta. Mesmo porque, em maio do ano passado, no saibro do Masters 1000 de Roma (piso bastante diferente da quadra rápida da Flórida), o húngaro eliminou o número 1 do Brasil. Naquela semana, o ex-número 36 do mundo (seu melhor ranking até hoje) era o 61º, e o rival, o 65º.

João Fonseca alcançou a terceira rodada ano passado

Nesta semana, João Fonseca e Marozsan se reencontram com os rankings bastante parecidos, como no primeiro duelo. A diferença é que o carioca, que agora está na frente, vem de sua melhor performance em Masters 1000 na carreira, enquanto o oponente acumula três derrotas seguidas: para o russo Andrey Rublev, o francês Arthur Rinderknech e o espanhol Roberto Bautista-Agut, respectivamente, em Doha, Dubai e Indian Wells.

Se der o 'troco' no húngaro, o número 1 do Brasil terá pela frente Alcaraz para tentar igualar a campanha do ano passado na Flórida. Afinal, João Fonseca chegou à terceira rodada em Miami, em 2025.

Em Indian Wells, a volta por cima do brasileiro em 2026

Semana passada, em Indian Wells, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira fez sua melhor performance no ano e os números do jogo contra Sinner (abaixo) mostram essa evolução. Até então, o número 1 do Brasil somava uma vitória (sobre o cearense Thiago Monteiro, no Rio Open) e três derrotas na temporada (nas estreias do Australian Open e do ATP 250 de Buenos Aires, além das oitavas no Jockey Club).

Estatísticas do jogo entre João Fonseca e Jannik Sinner (Reprodução)

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