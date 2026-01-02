Golfista italiano de 16 anos morre em incêndio de Crans-Montana

O trágico incêndio na estação de esqui de Crans-Montana, na Suíça, teve como vítima fatal o golfista italiano Emanuele Galeppini, de apenas 16 anos. O corpo do jovem, que integrava as seleções juvenis da Itália, foi identificado pelas autoridades locais nesta sexta-feira (2). Até o momento, o incêndio deixou cerca de 40 mortos e 110 feridos.

O Comitê Olímpico Internacional (COI), por meio de sua presidente Kirsty Coventry, manifestou solidariedade aos familiares das vítimas. Em sinal de luto, as bandeiras do Museu Olímpico e da Casa Olímpica, na Suíça, serão hasteadas a meio mastro.

— Todos nós do COI compartilhamos com o povo suíço o profundo choque pelo trágico incêndio em Crans-Montana. Ele causou a morte de muitas pessoas, muitas delas jovens, que saíram para comemorar o ano novo e não voltaram para casa, para suas famílias. Nossos corações e pensamentos estão com todos aqueles que foram afetados por esta terrível tragédia e desejamos a todos os feridos uma rápida e completa recuperação. Estamos solidários com nosso país anfitrião e compartilhamos com o povo suíço um profundo sentimento de choque por esta notícia perturbadora - publicou a entidade, em comunicado oficial.

Emanuele vivia em Dubai com os familiares (Foto: Reprodução/ Instagram)

A Federação Italiana de Golfe (FIG) também prestou homenagens a Emanuele Galeppini, em publicação nas redes sociais. O jovem vivia em Dubai com a família, e foi para Crans-Montana para comemorar as festas de fim de ano.

— Neste momento de grande dor, nossos pensamentos estão com sua família e com todos aqueles que o amavam. Emanuele, você permanecerá para sempre em nossos corações - publicou.

La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.



Emanuele, rimarrai per… pic.twitter.com/zFPW2Amcoi — Fed.Italiana Golf (@FederGolf) January 1, 2026

O incêndio

A tragédia aconteceu no bar Le Constellation, localizado na estação de esqui de Crans-Montana, durante uma festa de ano novo. Segundo as autoridades, o incêndio começou por volta da 1h30 da quinta-feira, dia 1º de janeiro, no horário local, após uma explosão no interior do bar.

A causa do incêndio ainda não foi confirmada, mas as principais investigações até o momento apontam para um acidente, causado pelo uso de garrafas de bebidas com faíscas e sinalizadores, que teriam se espalhado pelo material inflamável no interior do local.

Entre as vítimas, estão cidadãos de diversas nacionalidades, e o processo de identificação dos corpos envolveu uma força-tarefa organizada pelas autoridades locais. O caso gerou comoção internacional.

