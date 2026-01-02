A atleta brasileira Nicole Silveira alcançou o oitavo lugar na quinta etapa da Copa do Mundo de Skeleton 2025/2026, disputada nesta sexta-feira (2) em Winterberg, Alemanha. Este resultado representa sua primeira aparição no top-10 na atual temporada, marcando seu melhor desempenho até o momento na competição.

Com tempo combinado de 2:02.11 após duas descidas, Nicole empatou com a britânica Tabitha Stoecker. A austríaca Janine Flock venceu a etapa registrando 2:00.22, seguida pela americana Mystique Ro, que ficou 38 centésimos atrás, e pela tcheca Anna Fernstaedt, que completou o pódio com 2:00.83.

Durante a competição, Nicole enfrentou dificuldades nas largadas, sendo a 24ª mais rápida na primeira descida e a 21ª na segunda. Apesar disso, conseguiu compensar ganhando velocidade na segunda metade do percurso. Na primeira tentativa, sob forte nevasca, terminou em 11º lugar com 1:01.17, enquanto Mystique Ro liderou com 1:00.34. Na segunda descida, melhorou seu desempenho e registrou 1:00.54, obtendo o 10º melhor tempo.

Nicole Silveira, do skeleton (Foto: Marina Ziehe/ COB)

Classificação da Copa do Mundo de Skeleton

Na classificação geral da Copa do Mundo, Flock assumiu a liderança com 1034 pontos, superando Meylemans, que soma 1018. Nicole Silveira subiu duas posições e agora ocupa o 13º lugar no ranking, acumulando 608 pontos.

O desempenho da brasileira a coloca em posição favorável para garantir ao Brasil uma das cotas olímpicas do skeleton para os Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026.

Nas etapas anteriores da temporada, Nicole havia terminado em 16ª posição em Cortina, Itália, em 21 de novembro, 17ª em Lillehammer,Noruega, em 12 de dezembro, e 12ª e 11ª nas duas etapas de Sigulda, Letônia, realizadas em 18 e 19 de dezembro, respectivamente.

A Copa do Mundo de Skeleton 2025/2026 prossegue com mais duas etapas: a sexta será em St. Moritz, na Suíça, no dia 9 de janeiro, e a sétima acontecerá em Altenberg, na Alemanha, no dia 16 de janeiro. Todas as etapas somam pontos para o ranking pré-olímpico de Milano Cortina 2026.