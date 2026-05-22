Definido! João Fonseca descobre primeiro adversário em Roland Garros

O brasileiro João Fonseca já sabe quem será seu adversário na estreia de Roland Garros. Após o encerramento das qualificatórias, ficou definido que o carioca enfrentará o francês Luka Pavlovic na primeira rodada do Grand Slam disputado em Paris.

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Atual número 30 do ranking mundial e cabeça de chave 28 do torneio, João entra como favorito no confronto inédito. O francês ocupa apenas a 240ª posição da ATP e recentemente foi derrotado pelo pernambucano João Lucas Reis no Challenger de Zagreb, na Croácia.

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Caminho de João Fonseca na competição

Na projeção da chave, João Fonseca aparece na mesma série de Novak Djokovic. Assim, um possível duelo entre o brasileiro e o sérvio pode acontecer já na terceira rodada, caso ambos avancem em seus jogos iniciais.

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Se superar Pavlovic, João enfrentará na sequência o vencedor da partida entre o sérvio Dino Prizmic e um jogador vindo do qualifying. Já Djokovic estreia diante do francês Giovanni Mpetshi Perricard.

O sérvio disputa sua 23ª edição de Roland Garros e busca o 25º título de Grand Slam da carreira.

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João Fonseca em um dos primeiros treinos em Roland Garros (Divulgação)

Segunda participação de João na chave principal

Esta será a segunda vez que João Fonseca disputa a chave principal de Roland Garros. Em sua estreia no torneio, no ano passado, o brasileiro chegou até a terceira rodada antes de ser eliminado pelo britânico Jack Draper.

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A edição de 2026 de Roland Garros será realizada entre os dias 24 de maio e 7 de junho, em Paris. O Brasil também contará com Beatriz Haddad Maia na chave feminina. A brasileira estreia contra a britânica Francesca Jones.

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