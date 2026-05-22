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Definido! João Fonseca descobre primeiro adversário em Roland Garros

Número 1 do Brasil encara francês na estreia

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 22/05/2026
13:51
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João Fonseca em treino no Masters 1000 de Madri (Reprodução)
imagem cameraJoão Fonseca em treino no Masters 1000 de Madri (Reprodução)
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O brasileiro João Fonseca já sabe quem será seu adversário na estreia de Roland Garros. Após o encerramento das qualificatórias, ficou definido que o carioca enfrentará o francês Luka Pavlovic na primeira rodada do Grand Slam disputado em Paris.

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Atual número 30 do ranking mundial e cabeça de chave 28 do torneio, João entra como favorito no confronto inédito. O francês ocupa apenas a 240ª posição da ATP e recentemente foi derrotado pelo pernambucano João Lucas Reis no Challenger de Zagreb, na Croácia.

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Caminho de João Fonseca na competição

Na projeção da chave, João Fonseca aparece na mesma série de Novak Djokovic. Assim, um possível duelo entre o brasileiro e o sérvio pode acontecer já na terceira rodada, caso ambos avancem em seus jogos iniciais.

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Se superar Pavlovic, João enfrentará na sequência o vencedor da partida entre o sérvio Dino Prizmic e um jogador vindo do qualifying. Já Djokovic estreia diante do francês Giovanni Mpetshi Perricard.

O sérvio disputa sua 23ª edição de Roland Garros e busca o 25º título de Grand Slam da carreira.

➡️ Roland Garros exclui João Fonseca de lista de jovens promessas

João Fonseca em um dos primeiros treinos em Roland Garros
João Fonseca em um dos primeiros treinos em Roland Garros (Divulgação)

Segunda participação de João na chave principal

Esta será a segunda vez que João Fonseca disputa a chave principal de Roland Garros. Em sua estreia no torneio, no ano passado, o brasileiro chegou até a terceira rodada antes de ser eliminado pelo britânico Jack Draper.

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A edição de 2026 de Roland Garros será realizada entre os dias 24 de maio e 7 de junho, em Paris. O Brasil também contará com Beatriz Haddad Maia na chave feminina. A brasileira estreia contra a britânica Francesca Jones.

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