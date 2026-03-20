João Fonseca apresentou uma nível alto de tênis durante o primeiro set do duelo desta sexta-feira (20) no Masters 1000 de Miami. Apesar da vitória parcial de Carlos Alcaraz, o brasileiro conseguiu impor seu ritmo de jogo em mais de uma oportunidade. Entre as boas jogadas do set, destaca-se um longo rally vencido pelo número 1 do Brasil.

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O ponto começou com o saque de Fonseca, devolvido com dificuldade por Alcaraz. Mesmo diante da rápida mudança de direção do brasileiro, o espanhol conseguiu se manter no rally, mas sem assumir o controle. Superior na construção da jogada, João ditou o ritmo até fechar o ponto com uma curtinha precisa junto à rede. Veja abaixo:

Para conquistar o terceiro game, Carlos Alcaraz contou com uma devolução impressionante, que garantiu a primeira quebra da partida. O forte saque de João não foi suficiente para incomodar o espanhol, que respondeu com precisão e alto nível técnico. Assista também:

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➡️ Veja os lances do duelo entre João Fonseca e Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Miami

Primeiro set do duelo entre Fonseca e Alcaraz

O primeiro set entre João Fonseca e Carlos Alcaraz começou equilibrado, com o espanhol optando por receber e o brasileiro abrindo o placar mesmo enfrentando dificuldades com o primeiro saque. Alcaraz respondeu com tranquilidade e, pouco depois, aproveitou sua primeira oportunidade de quebra, com um winner de devolução, para assumir o controle da parcial.

Fonseca ainda tentou reagir, salvando break points importantes e mostrando poder de recuperação, mas encontrou pela frente um adversário sólido. Alcaraz chegou a sair de situações de pressão, como 0/30 em seus games de saque, e manteve a consistência para seguir à frente no placar.

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O brasileiro até conseguiu se manter próximo, confirmando seus serviços e buscando pressionar, mas não aproveitou as chances de quebra que teve. Seguro nos momentos decisivos, Alcaraz administrou a vantagem e, ao sacar em 5/4, confirmou o game sem ceder pontos para fechar o primeiro set em 6/4.

João Fonseca na vitória sobre o húngaro Fabian Marozsan em Miami (Foto: Matthew Stockman/AFP)

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