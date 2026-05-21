Definido o dia de estreia de João Fonseca em Roland Garros

Vindo de três derrotas consecutivas, sua pior sequência na temporada, João Fonseca já tem definido o dia de estreia em Roland Garros. O número 1 do Brasil e 30 do mundo entra em quadra no domingo (24), data de abertura do torneio em Paris. Tanto o horário quanto o adversário, que sairá do qualifying, que termina na sexta, ainda serão definidos.

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➡️ João Fonseca cai no ranking e perde posto histórico para rival

Além do carioca, de 19 anos, a paulista Bia Haddad Maia (78ª do mundo) também estreia no domingo. A rival da número 1 do país será a britânica Francesca Jones (105ª).

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Última vitória de João Fonseca foi em abril

Para João Fonseca, voltar ao torneio onde alcançou a terceira rodada ano passado, sua melhor campanha em Grand Slams até aqui (e ele repetiu o feito em Wimbledon), é mais uma chance de fazer as pazes com a vitória. A última vez que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira venceu uma partida foi em 15 de abril, quando derrotou o francês Arthur Rinderknech.

De lá pra cá, o número 1 do Brasil perdeu para o americano Ben Shelton (6º), nas quartas na Alemanha, para o anfitrião Rafael Jodar na terceira rodada do Masters 1000 de Madrid e para o sérvio Hamad Medjedovic em sua estreia em Roma, torneio do mesmo nível do disputado na capital espanhola. Entre essas últimas duas derrotas, o brasileiro passou por W.O. pelo croata Marin Cilic na Espanha.

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