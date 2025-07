Djokovic relata drama durante vitória na estreia de Wimbledon

A vitória de Novak Djokovic, na terça-feira, na estreia de Wimbledon, foi mais dramática do que o placar possa sugerir. O sérvio, heptacampeão do torneio e vice nas duas últimas edições, sofreu com dores estomacais durante o triunfo sobre o francês Alexandre Muller.

Superado o drama, Djokovic encara Evans em Wimbledon

Passado o drama contra Muller, Djokovic enfrenta o convidado e anfitrião Daniel Evans (154º) na quinta-feira. O britânico, de 35 anos, venceu o único confronto até hoje contra o ex-líder do ranking: nas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo de 2021, no saibro.

Caso conquiste o oitavo título em Londres, que seria seu 25º Grand Slam, o ex-número 1 do mundo e atual sexto vai igualar o recorde do suíço Roger Federer. Nas últimas duas edições, Djokovic perdeu as finais para o espanhol Carlos Alcaraz em Wimbledon.

