menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Web manda recado para João Fonseca após eliminação no Masters 1000

Brasileiro possui somente seis derrotas em seis torneios disputados neste ano

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Dia 10/04/2026
10:47
Brasileiro buscou o empate, mas foi derrotado no terceiro set (Reprodução/rolexmontecarlomasters)
imagem cameraBrasileiro buscou o empate, mas foi derrotado no terceiro set (Reprodução/rolexmontecarlomasters)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O brasileiro João Fonseca, de 19 anos, perdeu para o alemão Alexander Zverev, terceiro colocado no ranking da ATP, nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. A partida foi disputada nesta sexta-feira (10), no saibro monegasco. O resultado foi de 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (3) e 6/3.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A eliminação marca a terceira derrota consecutiva do carioca para tenistas do top 10 mundial em torneios da série Masters 1000. Em Indian Wells, o brasileiro caiu nas oitavas de final diante do italiano Jannik Sinner, número 2 do ranking. Em Miami, foi eliminado na segunda rodada pelo espanhol Carlos Alcaraz, líder da ATP.

João Fonseca perde último set e web reage

➡️João Fonseca luta, mas perde jogo contra alemão; confira

João Fonseca é eliminado do Masters 1000 por Zverev (Foto: Reprodução/Instagram)
João Fonseca é eliminado do Masters 1000 por Zverev (Foto: Reprodução/Instagram)

3º set: Zverev 6/3

Texto de Gustavo Loio

    1.
  1. Com um backhand na rede do carioca, Zverev fecha o jogo.
    2. 2.
  2. João Fonseca vence o game de saque, e rival tem 5/3.
    3. 3.
  3. Zverev confirma e abre 5/2.
    4. 4.
  4. Com um winner de esquerda na paralela, o alemão quebra e vai sacar em 4/2.
    5. 5.
  5. Brasileiro erra um backhand e vai sacar em 15/40.
    6. 6.
  6. João Fonseca saca em 15/15.
    7. 7.
  7. O campeão olímpico de 2020 confirma (3/2).
    8. 8.
  8. Partida já passa de 2h23m.
    9. 9.
  9. O número 1 do Brasil saca bem e empata novamente (2/2).
    10. 10.
  10. Zverev confirma de zero e faz 2/1.
    11. 11.
  11. João empata em 1/1.
    12. 12.
  12. Alemão confirma na abertura da parcial decisiva.

2º set: João Fonseca 7/6 (3)

    1.
  1. Brasileiro insiste no backhand, rival erra e fecha o set.
    2. 2.
  2. Fonseca, com um smash, chega a 6/3.
    3. 3.
  3. Alemão diminui para 5/3.
    4. 4.
  4. Brasileiro erra, mas vai sacar em 5/2.
    5. 5.
  5. Com uma passada, João faz 5/1.
    6. 6.
  6. Com um ace, o brasileiro abre 4/1.
    7. 7.
  7. Rival erra, e o carioca abre 3/1.
    8. 8.
  8. Valente, o brasileiro vence outro ponto e vai sacar em 2/1.
    9. 9.
  9. João devolve o minibreak: 1/1.
    10. 10.
  10. Zverev tem o minibreak na abertura do tiebreak.
    11. 11.
  11. O número 3 do mundo confirma e leva a parcial para o tiebreak.
    12. 12.
  12. Zverev erra um smash e vai sacar em 0/30.
    13. 13.
  13. O número 1 do Brasil salva o break e confirma em 6/5. Adversário vai sacar sob enorme pressão.
    14. 14.
  14. Pressionado, João Fonseca salva um break, quando o rival tentou a subida à rede.
    15. 15.
  15. Alemão tem dificuldades, mas confirma e empata em 5/5.
    16. 16.
  16. Zverev dá a passada e volta a quebrar o brasileiro. Vai sacar em 4/5.
    17. 17.
  17. O número 1 do Brasil erra uma direita na rede, e rival tem chance de quebra.
    18. 18.
  18. João, que perdia por 3/1, quebra de novo e vai sacar em 5/3. Alemão jogou uma bola para fora e foi novamente quebrado.
    19. 19.
  19. O número 1 do Brasil vence outro rally espetacular e tem mais dois breaks. Rival saca em 15/40.
    20. 20.
  20. Zverev saca em 0/30.
    21. 21.
  21. Brasileiro vira o set e vibra demais: 4/3.
    22. 22.
  22. João Fonseca não se entrega e, após um rally, que terminou com um erro de backhand do rival, devolve a quebra do saque.
    23. 23.
  23. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira diminui a desvantagem para 3/2.
    24. 24.
  24. O número 3 do mundo tem dificuldades, mas, com um ace, confirma novamente e abre 3/1.
    25. 25.
  25. Com um ace, brasileiro fecha o game e diminui a desvantagem.
    26. 26.
  26. Zverev vence o game mais longo da partida, após mais de 9 minutos, e abre 2/0.
    27. 27.
  27. O alemão saca, vai à rede e salva a chance de quebra.
    28. 28.
  28. João Fonseca encaixa uma esquerda angulada perfeita e curta e tem seu primeiro break no jogo.
    29. 29.
  29. Zverev já saca há mais de sete minutos e game está 40/40.
    30. 30.
  30. Brasileiro erra uma direita na rede, e o adversário volta a quebrá-lo.
    31. 31.
  31. João Fonseca vai sacar na abertura da segunda parcial.
    32. 32.

1º set: Zverev 7/5

    1.
  1. O número 3 do mundo fecha o primeiro set, após 47 minutos.
    2. 2.
  2. João manda uma direita na rede, e Zverev conquista a primeira quebra. Vai sacar em 6/5.
    3. 3.
  3. O brasileiro erra um voleio, e o adversário volta a ter um break.
    4. 4.
  4. De novo sem perder ponto, o número 3 do mundo empata (5/5).
    5. 5.
  5. João volta a confirmar de zero e faz 5/4. Jogo segue sem quebras.
    6. 6.
  6. O alemão também confirma sem perder ponto e empata (4/4).
    7. 7.
  7. Com direito a mais uma curta perfeita, o brasileiro confirma de zero: 4/3.
    8. 8.
  8. Zverev comete uma dupla-falta, mas empata em 3/3.
    9. 9.
  9. João faz sua primeira dupla-falta, mas mantém o saque: 3/2.
    10. 10.
  10. O número 3 do mundo confirma de zero: 2/2.
    11. 11.
  11. Após salvar dois breaks, João, com um ace, fecha o game, que durou mais de cinco minutos.
    12. 12.
  12. Zverev manda a direita para fora e desperdiça nova chance de quebra.
    13. 13.
  13. O alemão pressiona e tem novo break.
    14. 14.
  14. João Fonseca saca na esquerda do adversário, que manda o break point na rede.
    15. 15.
  15. O brasileiro erra um backhand na rede, e o rival tem o primeiro break do jogo.
    16. 16.
  16. Zverev saca em 40/30 e confirma o game.
    17. 17.
  17. Com duas curtas perfeitas nos últimos pontos, o carioca confirma de zero o game inicial.
    18. 18.
  18. O brasileiro começa o jogo com um ótimo primeiro saque aberto. No segundo ponto, faz um winner de paralela de esquerda.
    19. 19.
  19. Pela primeira vez jogando na quadra central nesta semana, João Fonseca venceu o sorteio e escolheu sacar na abertura do jogo.
    20. 20.
  20. Bastante aplaudido, o brasileiro é o primeiro a entrar em quadra.
    21. 21.
  21. Jogadores já estão entrando em quadra.

🎰Aposte no seu tenista favorito!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias