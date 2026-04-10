Web manda recado para João Fonseca após eliminação no Masters 1000

1 . Brasileiro insiste no backhand, rival erra e fecha o set.

2 . Fonseca, com um smash, chega a 6/3.

3 . Alemão diminui para 5/3.

4 . Brasileiro erra, mas vai sacar em 5/2.

5 . Com uma passada, João faz 5/1.

6 . Com um ace, o brasileiro abre 4/1.

7 . Rival erra, e o carioca abre 3/1.

8 . Valente, o brasileiro vence outro ponto e vai sacar em 2/1.

9 . João devolve o minibreak: 1/1.

10 . Zverev tem o minibreak na abertura do tiebreak.

11 . O número 3 do mundo confirma e leva a parcial para o tiebreak.

12 . Zverev erra um smash e vai sacar em 0/30.

13 . O número 1 do Brasil salva o break e confirma em 6/5. Adversário vai sacar sob enorme pressão.

14 . Pressionado, João Fonseca salva um break, quando o rival tentou a subida à rede.

15 . Alemão tem dificuldades, mas confirma e empata em 5/5.

16 . Zverev dá a passada e volta a quebrar o brasileiro. Vai sacar em 4/5.

17 . O número 1 do Brasil erra uma direita na rede, e rival tem chance de quebra.

18 . João, que perdia por 3/1, quebra de novo e vai sacar em 5/3. Alemão jogou uma bola para fora e foi novamente quebrado.

19 . O número 1 do Brasil vence outro rally espetacular e tem mais dois breaks. Rival saca em 15/40.

20 . Zverev saca em 0/30.

21 . Brasileiro vira o set e vibra demais: 4/3.

22 . João Fonseca não se entrega e, após um rally, que terminou com um erro de backhand do rival, devolve a quebra do saque.

23 . O pupilo do técnico Guilherme Teixeira diminui a desvantagem para 3/2.

24 . O número 3 do mundo tem dificuldades, mas, com um ace, confirma novamente e abre 3/1.

25 . Com um ace, brasileiro fecha o game e diminui a desvantagem.

26 . Zverev vence o game mais longo da partida, após mais de 9 minutos, e abre 2/0.

27 . O alemão saca, vai à rede e salva a chance de quebra.

28 . João Fonseca encaixa uma esquerda angulada perfeita e curta e tem seu primeiro break no jogo.

29 . Zverev já saca há mais de sete minutos e game está 40/40.

30 . Brasileiro erra uma direita na rede, e o adversário volta a quebrá-lo.

31 . João Fonseca vai sacar na abertura da segunda parcial.