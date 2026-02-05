João Fonseca é estrela de nova campanha publicitária com Ronaldo

Na reta final da preparação para defender o título do ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca lança, nesta quinta-feira, nova campanha publicitária. O número 1 do Brasil e 34º do mundo interage novamente com Ronaldo Fenômeno no novo vídeo do Mercado Livre.

continua após a publicidade

➡️ Alcaraz vence ponto insano contra Djokovic na final do Australian Open

➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial



- O João representa uma nova geração que chega muito preparada, com disciplina e ambição. Essa campanha reflete nossa vontade de caminhar junto, apoiar o processo e acreditar no potencial de quem ainda tem muita história para construir - destaca Iuri Maia, diretor de Estratégia de Marca do Mercado Livre.



- Todo atleta precisa de parceiros que acreditem nele no longo prazo. Ver o João seguindo esse caminho reforça como o apoio certo, no momento certo, faz diferença - analisa Ronaldo, que, no dia 8 de dezembro, prestigiou o jogo-exibição, em Miami, entre o número 1 do Brasil e o líder do ranking mundial, o espanhol Carlos Alcaraz.

continua após a publicidade

+ Aposte no seu tenista favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

- Ter o Mercado Livre ao meu lado nesse momento da carreira é muito especial. É um apoio que me dá confiança para seguir trabalhando, evoluindo e competindo no mais alto nível - comenta o tenista carioca, de 19 anos.

continua após a publicidade

João Fonseca busca primeira vitória

Além de defender o título conquistado ano passado, o número 1 do Brasil, no torneio argentino, irá em busca da primeira vitória na temporada. Há duas semanas, após desistir dos ATP's de Brisbane e Adelaide devido a uma lombalgia, o tenista carioca parou na estreia do Australian Open.

Depois do ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca joga o Rio Open, que começa dia 16.