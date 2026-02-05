Derrota de francês beneficia João Fonseca no ranking; entenda

Mesmo sem entrar em quadra desde o Australian Open, João Fonseca vai subir uma posição no ranking na próxima segunda-feira. Isso porque o anfitrião Ugo Humbert, que poderia ultrapassar o número 1 do Brasil e 34 do mundo, desperdiçou três match-points e foi derrotado pelo compatriota Adrian Mannarino, nesta quarta-feira, nas oitavas de final do ATP 250 de Montpelier, na França, por 6/7 (4), 6/4 e 7/6 (4).



Um fato dos mais curiosos na partida entre os tenistas franceses foi que, no tiebreak decisivo, Humbert parou para atender a uma ligação, quando ganhava por 4/3 (vídeo abaixo). Ele acabou perdendo os quatro pontos seguintes e foi eliminado.

O tenista francês (38º) está subindo duas posições no ranking vivo da ATP e ultrapassaria o carioca, caso chegasse na final do torneio em Montpelier.

Mannarino, por sua vez, enfrenta, nas quartas de final o compatriota Arthur Gea (168º), que surpreendeu o terceiro cabeça de chave, o tcheco Tomas Machac (28º), por 6/3, 5/4 e desistência.

Se Humbert não é mais uma ameaça ao brasileiro no ranking, sua subida de uma posição se deve à queda de Denis Shapovalov. O tenista canadense (25º) vai perder 15 posições na próxima atualização, caindo para o 40º lugar.

Francês enfrentou João Fonseca duas vezes

Humbert, em 2025, enfrentou o número 1 do Brasil duas vezes na temporada passada. O francês levou a melhor na Copa Davis, em Orleans, em fevereiro, e João Fonseca deu o troco na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, no mês seguinte.