Rafael Nadal escolhe Novak Djokovic o melhor da história

O espanhol Rafael Nadal entrou no debate sobre o melhor tenista da história. Em entrevista à imprensa de seu país, o recordista de títulos de Roland Garros (14) e segundo maior em número de Slams (22) deu seu veredito.

- Novak Djokovic, os números mostram que sim (ele é o melhor). Claro que sim. Não tenho problema nenhum em dizer isso. Nunca tive ego para dizer coisas que não sinto - revelou o ex-tenista, que se aposentou em novembro de 2024.

Domingo, o espanhol viu de camarote a 11ª final do sérvio no Australian Open. Maior vencedor em Melbourne (10 conquistas) e Grand Slams (24), o ex-número 1 do mundo e atual terceiro foi superado em quatro sets pelo espanhol Carlos Alcaraz. Na premiação, Djokovic fez uma reverência ao ex-rival (vídeo abaixo).

- A frustração dele dura apenas o tempo necessário, depois ele está pronto para competir e dar 100% novamente. Deve ser por isso que ele é quem mais conquistou na história do nosso esporte - continuou Nadal.

Na opinião do ex-tenista espanhol, o sérvio também levava a melhor na questão física:

- Eu me lesionei em tantos Grand Slams, e ele não. Ele teve um físico melhor que o meu, isso também conta - encerrou.

Nadal e Djokovic se enfrentaram 60 vezes

O espanhol e o sérvio mediram forças nada menos que 60 vezes, com 31 vitórias de Djokovic.

A última vez que se enfrentaram foi na segunda rodada das Olimpíadas de 2024, em Roland Garros, com triunfo do sérvio.

Já contra o suíço Roger Federer (vencedor de 20 Slams), Djokovic também levou a melhor no confronto direto, tendo vencido 27 dos 50 jogos.