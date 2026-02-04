Brasil x Canadá pela Copa Davis: horário e onde assistir

A Seleção Brasileira de Tênis inicia sua jornada rumo à fase final da Copa Davis 2026 enfrentando o Canadá na etapa de qualifiers. O confronto decisivo ocorrerá nos dias 6 e 7 de fevereiro no Canadá, com as partidas programadas em quadra dura.

Este será o sétimo duelo histórico entre as nações na tradicional competição, com o Brasil levando vantagem no retrospecto, somando quatro vitórias contra duas do time canadense. A disputa faz parte da fase classificatória em formato eliminatório. A equipe que sair vitoriosa garantirá vaga para enfrentar, na etapa seguinte, o classificado do embate entre França e Eslováquia.

✅🎾Ficha técnica

Brasil x Canadá - qualifiers (classificatórias) da Copa Davis

📆 Datas: 6 e 7 de fevereiro de 2026

📍 Local: Vancouver, Canadá

📺 Onde assistir: CazéTV, no Youtube

Primeiro treino da Copa Davis 2026 (Foto: CBT)

O cronograma prevê a realização de dois jogos de simples na sexta-feira (6), a partir das 21h (horário de Brasília). No sábado (7), a programação começa mais cedo, às 18h (horário de Brasília), com um confronto de duplas, seguido por mais um jogo de simples. Em caso de empate, uma quinta e decisiva partida de simples será realizada para definir o classificado.

Ambas as equipes terão desfalques importantes. O Brasil não contará com João Fonseca, que ficou de fora da convocação do capitão Jaime Oncins. O Canadá, por sua vez, não terá suas principais estrelas: Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov.

A ausência da dupla Marcelo Melo e Fernando Romboli, que encerrou a parceria no final de janeiro, também será sentida pelo Brasil. Para suprir a vaga, Rafael Matos e Orlando Luz foram chamados.

Atletas convocados

A delegação brasileira é composta pelos tenistas João Lucas Reis, Gustavo Heide, Matheus Pucinelli, Rafael Matos e Orlando Luz, sob a liderança do capitão Jaime Oncins. A equipe do Canadá aposta em Gabriel Diallo, Liam Draxl, Alexis Galarneau, Nicolas Arseneault e Cleeve Harper, comandados pelo capitão Frank Dancevic.

Estabelecida em 1900, a Copa Davis figura entre as competições mais prestigiadas do tênis mundial. O Brasil já alcançou as semifinais em duas oportunidades: em 1992, eliminado pela Suíça, e em 2000, quando foi superado pela Austrália. Os organizadores ainda divulgarão a programação detalhada de cada confronto.