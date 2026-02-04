Guto Miguel ganha convite para o quali do Rio Open

O público que for ao qualifying do Rio Open, dias 14 e 15, terá a oportunidade de ver um dos principais nomes da nova geração do tênis brasileiro. Isso porque o goiano radicado em Brasília Luis Guto Miguel, de 16 anos, ganhou, nesta quarta-feira (4), convite para o torneio classificatório. A chave principal tem início no dia 16.

Número 3 do mundo juvenil, há duas semanas Guto Miguel chegou às quartas de final do Australian Open da categoria e chegou a treinar com o recordista sérvio Novak Djokovic, 10 vezes campeão. O brasileiro chegou ao Grand Slam australiano embalado pelo título de simples e duplas no J300 de Traralgon, no mesmo país.

- Fico muito feliz com o convite para disputar o quali do Rio Open e agradeço a todos os envolvidos por essa grande oportunidade de jogar meu primeiro ATP 500. Vai ser uma experiência incrível para mim. Venho de bons resultados e de uma gira juvenil muito positiva na Austrália, o que me deixa ainda mais confiante. Agora é chegar bem preparado no Rio, dar o meu máximo em quadra e lutar por uma vaga na chave principal - celebrou o jovem brasileiro, que soma seis títulos de ITF em simples e outros três nas duplas.

Também no classificatório do Rio Open estarão nomes como o chileno Nicolas Jarry (ex-top 20) e o sérvio Dusan Lajovic, e também da nova geração, como Elmer Moller, Chun-Hsin Tseng, Dino Prizmic e Adolfo Daniel Vallejo.

Lui Carvalho, diretor do torneio, explicou o convite para o atleta da Rede Tênis Brasil:

- O Brasil segue em ascensão na revelação de novos talentos, e o Guto Miguel faz parte deste grupo de tenistas jovens com resultados expressivos no circuito ITF Juniors. Assim como quando demos a primeira oportunidade para o João Fonseca (em 2023, aos 16 anos), esperamos que essa experiencia dele jogando e vivendo um torneio ATP 500 seja muito valiosa e que sirva de trampolim na sua evolução e transição para o circuito profissional.

Mais dois brasileiros garantidos no Rio Open

Além de Guto Miguel no quali, dois brasileiros estão garantidos na chave principal do Rio Open: João Fonseca (34º) e João Lucas Reis (207º, convidado).