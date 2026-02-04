Presidente sérvio confirma contato com Djokovic após divergências: 'Não mudarei'

O presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, admitiu publicamente que conversou recentemente com Novak Djokovic em meio ao atrito político que afastou o tenista do país. A declaração foi feita nesta terça-feira (3) durante entrevista à TV Pink, onde o mandatário sérvio detalhou a sua situação com ícone do esporte, que atualmente reside na Grécia após desentendimentos com o governo.

— Não mudarei de opinião sob a influência de nenhuma estrela do esporte, do cinema ou do entretenimento — disse Aleksandar sobre sua posição política.

O que pensa o Presidente sobre Novak Djokovic

Vucic buscou separar as esferas política e esportiva ao afirmar que todos têm direito às próprias convicções políticas e que apoia integralmente Djokovic no âmbito esportivo, assim como qualquer atleta que represente a Sérvia.

Ele também fez questão de elogiar o tenista, destacando o talento demonstrado ao longo de muitos anos e dizendo que, na partida contra Sinner, Djokovic provou mais uma vez ser o maior em um esporte difícil e exigente. Segundo Vucic, o desempenho vai além de uma simples vitória, pois o jogador representa o país com dignidade e o honra.

Apesar desse reconhecimento, o presidente manteve sua posição política firme. Disse que já havia exposto sua opinião a Djokovic, que, diante do contexto atual, não mudaria seu posicionamento sob a influência de nenhuma estrela do esporte, do cinema ou do entretenimento, reafirmando a divergência com o ídolo nacional que optou por residir na Grécia.

Como ocorreu o desentendimento?

A relação entre o tenista, detentor de 24 títulos de Grand Slam e atual número três do ranking mundial, e Vucic se deteriorou desde novembro de 2024. O ponto de ruptura foi o apoio público de Djokovic a protestos estudantis contra a administração presidencial.

As tensões se intensificaram com o posicionamento político do atleta. Como resposta, quando um familiar de Djokovic assumiu a presidência da Federação de Tênis da Sérvia, o governo reduziu drasticamente os recursos destinados à modalidade, que antes recebia um dos maiores orçamentos esportivos do país.

