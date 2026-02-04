Meligeni fala sobre situação de Bia Haddad: "Muito preocupado"

Fernando Meligeni, brasileiro ex-número 25 do ranking ATP, demonstrou preocupação com o momento de Bia Haddad. A tenista ainda não venceu nenhuma partida em 2026 e, na visão do ex-atleta, precisa recuperar a confiança para seguir competindo no alto nível do circuito.

— Não gostei nada. É preocupante. Ela voltou a sentir medos na hora de sacar, cometendo dez duplas faltas. Jogou o tempo inteiro à mercê da adversária. Ficou o tempo todo correndo e "botando bolinha", sem conseguir se impor em nenhum momento. Não teve aquela atitude de: "mesmo que eu erre, eu vou". Jogou o tempo inteiro segurando. A adversária bate forte na bola, mas a Bia parecia assustada, olhando para fora da quadra. Fiquei muito preocupado de novo, vendo ela voltar a ter aquele medo da temporada passada, antes de parar — analisou Meligeni.

Em janeiro, Bia foi derrotada na estreia do WTA 500 de Adelaide pela canadense Viktoria Mboko por 2 sets a 1 (parciais de 5/7, 6/3 e 6/2). No mesmo mês, caiu no Australian Open, também na rodada inicial, diante de Yulia Putintseva, por 3/6, 7/5 e 6/3.

Neste início de fevereiro, a queda foi para Dayana Yastremska, por 6/2 e 6/4, na primeira rodada do WTA 500 de Abu Dhabi. Com o acúmulo de resultados negativos, a brasileira agora corre o risco de ter que disputar o qualifying em alguns dos torneios mais importantes da temporada.

O saque é uma das armas de Bia Haddad (Photo by WILLIAM WEST / AFP)

Temporada 2025 de Bia Haddad

Bia começou a temporada de 2025 de forma sólida, alcançando a terceira rodada do Australian Open, resultado que a manteve firme entre as 20 melhores do mundo. Na sequência, o destaque foi a campanha no saibro europeu, onde alcançou as semifinais do WTA 500 de Estrasburgo.

No entanto, as coisas começaram a desandar no segundo semestre. Após uma queda precoce na segunda rodada de Wimbledon para a húngara Dalma Gálfi, a brasileira passou a conviver com problemas físicos — uma lesão persistente na região lombar — que comprometeram seu desempenho e a obrigaram a se afastar do circuito para tratamento.

Em setembro, Bia participou do SP Open, o primeiro torneio WTA na sua cidade natal. Como principal cabeça de chave, ela venceu a compatriota Laura Pigossi na estreia, mas acabou eliminada nas quartas de final pela mexicana Renata Zarazúa.

Logo após o torneio em São Paulo, a tenista decidiu encerrar sua temporada antecipadamente para priorizar a saúde mental e física, e desde então, vem lutando para reencontrar o seu melhor tênis no circuito.