Boscardin desbanca ex top-20 e avança no Challenger de Rosário

Pedro Boscardin é o último representante do Brasil na chave de simples do Challenger de Rosário, na Argentina. O catarinense, atual 268º do mundo, avançou após vencer o experiente italiano Marco Cecchinato (ex-top 16) por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3), 6/3 e 7/5. Nas oitavas de final, ele terá pela frente o dono da casa Francisco Comesaña.

O brasileiro saiu perdendo o primeiro set no tie-break, mas logo reagiu e dominou o segundo set. Em seguida,precisou de uma única chance de quebra, que teve no set decisivo, para fechar o jogo.

O catarinense Pedro Boscardin vai desafiar o principal favorito do Costa do Sauípe Open (João Pires/Fotojump)

Saldo negativo para o Brasil

Boscardin restou como o único brasileiro no torneio após uma rodada difícil para os compatriotas: Thiago Wild foi superado pelo argentino Valerio Aboian (6/4, 2/6 e 6/4), enquanto Felipe Meligeni caiu para o anfitrião Genaro Olivieri (6/3 e 6/1). Já Igor Marcondes sofreu diante de Facundo Diaz Acosta, sendo derrotado por 7/6 (3) e 6/0.

Sobre o Challenger de Rosário

O Challenger de Rosário é um dos torneios mais tradicionais do calendário sul-americano da ATP. Disputada no saibro entre os dias 1 e 8 de fevereiro, a competição distribui, em 2026, uma premiação total de aproximadamente US$ 82 mil (cerca de R$ 450 mil), além de garantir 75 pontos fundamentais no ranking mundial ao campeão.

O torneio é considerado um degrau decisivo para tenistas que buscam furar a barreira do Top 100 e se consolidar na elite do circuito profissional.