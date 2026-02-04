Copa Davis: Brasil inicia treinos para duelo com o Canadá em Vancouver

Na terça-feira (3), o Brasil iniciou os treinos, em Vancouver, para o duelo contra o Canadá, pelos Qualifiers da Copa Davis. Os comandados por Jaime Oncins fizeram a atividade na Doug Mitchell Arena, onde acontecem os jogos, a partir das 21h (de Brasília) de sexta-feira (6).

- Mesmo com essas condições mais velozes, eu confio muito no trabalho que a gente vem fazendo. A equipe está focada e acredita, sim, em uma vitória do Brasil no confronto - destacou o capitão Jaime Oncins.

Inicialmente, a dupla brasileira convocada para o duelo foi o carioca Fernando Romboli (que debutaria no torneio) e o mineiro Marcelo Melo. Mas, dentro do prazo regulamentar para a divulgação oficial dos nomes, houve uma substituição. E caberá aos gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos o desafio de representar o país. Há duas semanas, essa parceria chegou às quartas de final do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano.

Três apostas nas simples na Copa Davis

Para as simples, Oncins conta com João Lucas Reis (201º do mundo), Gustavo Heide (253º) e Matheus Pucinelli (292º). Vale lembrar que o Brasil está desfalcado de João Fonseca (34º), que está se preparando para defender o título do ATP 250 de Buenos Aires, a partir de segunda-feira, no saibro.

Já o Canadá contará com Gabriel Diallo (39º), Liam Draxl (146º) e Alexis Galarneau (232º) para as simples. Os anfitriões jogam desfalcados dos dois principais nomes do país: Felix Auger-Aliassime (8º) e Denis Shapovalov (25º).