Quem é o tenista brasileiro suspenso e multado por manipulação de resultados?

Nesta quarta-feira (4), a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) emitiu um comunicado com suspensão e multa ao tenista brasileiro Gustavo Tedesco, de 21 anos.

continua após a publicidade

➡️ Alcaraz vence ponto insano contra Djokovic na final do Australian Open

➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Gaúcho de Caxias do Sul, o tenista foi considerado culpado de manipular o resultado de três jogos nível ITF entre setembro e novembro de 2022. Segundo o comunicado, o brasileiro também facilitou apostas.

continua após a publicidade

Como punição, o gaúcho foi suspenso por dois anos e três meses (o gancho começou em 24 de janeiro e termina em 23 de abril de 2028) e terá de pagar uma multa de US$ 15.000. Tedesco não quis recorrer da decisão.

Na carreira, o tenista gaúcho perdeu os seis jogos de simples que disputou, o mais recente em outubro de 2023, no M25 de Lajeado, para o paulista Daniel Dutra Silva. Como duplista, foi uma vitória em sete partidas, que o levou à 1994ª posição no ranking mundial.

continua após a publicidade

+ Aposte no seu tenista favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tenista russa também é punida

Além do brasileiro, a russa Gyulnara Nazarova, de 27 anos, pegou suspensão de quatro anos e multa de US$ 10.000, após a ITIA também encontrar evidências de violações. A atleta em questão é acusada de abordagens de corrupção a outra jogadora em maio de 2019. Indiciada em 23 de dezembro de 2025, a russa não respondeu às acusações do órgão. Com isso, sofreu sanção automática em 10 de janeiro de 2026 até 9 de janeiro de 2030.