João Fonseca volta à quadra nesta quinta-feira para continuar a partida contra o americano Taylor Fritz, pelas oitavas de final do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. O inédito duelo diante do número 5 do mundo foi suspenso na quarta, por falta de luz natural.



Pela vitória na estreia de Eastbourne, contra o belga Zizou Bergs (50º), na segunda-feira, de virada, por 6/7, 6/0 e 6/3, João Fonseca vai subindo, de acordo com o ranking ao vivo da ATP (abaixo), três colocações. Por ora, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vai alcançando o 54º lugar. Vale lembrar que a posição atual, 57ª, é a melhor do carioca, de 18 anos, na carreira até aqui. Obviamente, se derrotar o tricampeão de Eastbourne, o brasileiro subirá ainda mais no ranking, se aproximando do top 50.



No segundo set diante de Fritz, o número 1 do Brasil mostrou muita habilidade a calma para vencer o ponto abaixo, um dos melhores da disputa até aqui:



João Fonseca pode jogar duas vezes nesta quinta

Caso confirme a virada contra o número 5 do mundo e tricampeão de Eastbourne, o brasileiro volta à quadra central do torneio britânico em torno das 13h (de Brasília) desta quinta, para enfrentar o americano Marcos Giron (46º).

Semana passada, em Halle, na Alemanha, o carioca chegou a ter um match-point no tiebreak decisivo, mas acabou caindo na estreia diante do italiano Flavio Cobolli (24º), na estreia.

Eastbourne é o último desafio de João Fonseca antes de Wimbledon, que começa na segunda-feira (30).



O americano Taylor Fritz na partida contra João Fonseca em Eastbourne (Charlie Crowhurst/Getty Images for LTA)



