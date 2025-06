Depois da vitória de virada sobre o belga Zizou Bergs (50º do mundo, de 26 anos), na estreia, na segunda-feira, João Fonseca tem um grande desafio nesta quarta. Pelas oitavas de final do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, na grama, o carioca, de 18 anos e 57º do mundo, enfrenta, pela primeira vez na carreira, o número 5 do ranking, o americano Taylor Fritz, de 27 anos, tricampeão do torneio. O jogo começou às 15h11 (de Brasília) e tem transmissão da plataforma de streaming Disney+.➡️Clique para assistir no Disney+

Fritz começou o jogo confirmando o serviço e, no game seguinte, quebrou o saque do brasileiro. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira teve um break, salvo pelo rival com um ace, no terceiro game. O americano abriu 3/0. Dois games depois, fez 4/1.

Melhor ranking do brasileiro



De acordo com o ranking ao vivo da ATP, o brasileiro, com o triunfo na primeira rodada, vai subindo três posições no ranking, assumindo o 54º lugar. Se confirmada, será a melhor colocação de João Fonseca até agora na carreira.



Até domingo, Fritz ocupava o quarto lugar do ranking (sua melhor colocação na carreira), mas foi ultrapassado, na segunda, pelo britânico Jack Draper.



Curiosamente, o tenista do Reino Unido foi único top 5 que o brasileiro enfrentou até hoje e acabou superado na terceira rodada de Roland Garros, há três semanas.



O potente saque é uma das armas de Fritz. Não por acaso, o californiano está entre os recordistas de aces na temporada: 312, em 32 jogos, na sexta colocação nesse quesito.



Caso surpreenda o favorito americano, João Fonseca vai protagonizar a maior vitória da carreira. Até hoje, seu maior feito foi ter superado, em janeiro, na estreia do Aberto da Austrália, o russo Andrey Rublev (9º).





Rival de João Fonseca foi campeão em Stuttgart, na grama

Neste ano, Fritz soma 21 vitórias em 32 jogos e um título: na grama do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, há duas semanas. Na final, ele derrotou o anfitrião e número 3 do mundo Alexander Zverev, por 6/3 e 7/6. Foi o nono troféu do americano na carreira, o quarto nesse piso.







Comparativos entre as carreiras de Taylor Fritz e de João Fonseca



Os últimos campeões de Eastbourne



2009 Rússia Dmitry Tursunov

2010 França Michael Llodra

2011 Itália Andreas Seppi

2012 EUA Andy Roddick

2013 Espanha Feliciano López

2014 Espanha Feliciano López

2017 Sérvia Novak Djokovic

2018 Alemanha Mischa Zverev

2019 EUA Taylor Fritz

2021 Austrália Alex de Minaur

2022 EUA Taylor Fritz

2023 Argentina Francisco Cerúndolo

2024 EUA Taylor Fritz





