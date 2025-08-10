João Fonseca enfrenta francês por vaga nas oitavas em Cincinnati

João Fonseca enfrentará o tenista francês Terance Atmane na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati. O confronto provavelmente será nesta segunda-feira (11), nos Estados Unidos. O adversário do brasileiro, atual número 136 do ranking mundial, garantiu sua vaga ao derrotar o italiano Flavio Cobolli, 22º colocado,favorito da partida e 15º cabeça de chave do torneio.

Atmane superou Cobolli em três sets com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (7/5), em partida que se estendeu por 2 horas e 15 minutos no sábado à noite. O francês já ocupou a 118ª posição como melhor marca na carreira e chegou ao torneio americano através da fase classificatória.

Terence Atmane é o próximo oponente de João Fonseca (Foto: Guangzhou Nansha International Challenger)

João Fonseca, por sua vez, avançou para esta fase após o abandono do espanhol Alejandro Fokina, 18º colocado no ranking mundial. Esta será a terceira vez que tanto o brasileiro quanto o francês disputam uma terceira rodada em torneios da categoria Masters 1000.

No histórico recente em competições deste nível, Atmane foi derrotado por Grigor Dimitrov na terceira rodada do Masters de Roma, disputado no saibro, no ano passado. Fonseca chegou à terceira fase do Masters de Miami neste ano, onde foi eliminado pelo australiano Alex De Minaur.

João Fonseca atende aos fãs após a vitória em Cincinnati (Divulgação)

Os dois tenistas nunca se enfrentaram anteriormente no circuito profissional. O vencedor do duelo avançará às oitavas de final do torneio americano, um dos mais importantes da temporada no circuito masculino de tênis.

