João Fonseca enfrenta francês por vaga nas oitavas em Cincinnati

Brasileiro busca avançar no Masters 1000 contra tenista número 136 do mundo que eliminou cabeça de chave

João Fonseca vibra na vitória na estreia de Cincinnati (Divulgação)
imagem cameraJoão Fonseca vibra na vitória na estreia de Cincinnati (Foto: Divulgação)
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Fabrizio Gallas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/08/2025
10:47
João Fonseca enfrentará o tenista francês Terance Atmane na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati. O confronto provavelmente será nesta segunda-feira (11), nos Estados Unidos. O adversário do brasileiro, atual número 136 do ranking mundial, garantiu sua vaga ao derrotar o italiano Flavio Cobolli, 22º colocado,favorito da partida e 15º cabeça de chave do torneio.

Atmane superou Cobolli em três sets com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (7/5), em partida que se estendeu por 2 horas e 15 minutos no sábado à noite. O francês já ocupou a 118ª posição como melhor marca na carreira e chegou ao torneio americano através da fase classificatória.

Terence Atmane é o próximo oponente de João Fonseca (Foto: Guangzhou Nansha International Challenger)
João Fonseca, por sua vez, avançou para esta fase após o abandono do espanhol Alejandro Fokina, 18º colocado no ranking mundial. Esta será a terceira vez que tanto o brasileiro quanto o francês disputam uma terceira rodada em torneios da categoria Masters 1000.

No histórico recente em competições deste nível, Atmane foi derrotado por Grigor Dimitrov na terceira rodada do Masters de Roma, disputado no saibro, no ano passado. Fonseca chegou à terceira fase do Masters de Miami neste ano, onde foi eliminado pelo australiano Alex De Minaur.

João Fonseca atende aos fãs após a vitória em Cincinnati (Divulgação)
Os dois tenistas nunca se enfrentaram anteriormente no circuito profissional. O vencedor do duelo avançará às oitavas de final do torneio americano, um dos mais importantes da temporada no circuito masculino de tênis.

Últimos campeões do próximo torneio de João Fonseca

2001 (BRA) Gustavo Kuerten
2002 (ESP) Carlos Moyá
2003 (EUA) Andy Roddick
2004 (EUA) Andre Agassi
2005 (SUI) Roger Federer
2006 (EUA) Andy Roddick
2007 (SUI) Roger Federer
2008 (GBR) Andy Murray
2009 (SUI) Roger Federer
2010 (SUI) Roger Federer
2011 (GBR) Andy Murray
2012 (SUI) Roger Federer
2013 (ESP) Rafael Nadal
2014 (SUI) Roger Federer
2015 (SUI) Roger Federer
2016 (CRO) Marin Cilic
2017 (BUL) Grigor Dimitrov
2018 (SER) Novak Djokovic
2019 (RUS) Daniil Medvedev
2020 (SER) Novak Djokovic
2021 (ALE) Alexander Zverev
2022 (CRO) Borna Coric
2023 (SER) Novak Djokovic
2024 (ITA) Jannik Sinner

