Bia Haddad destaca mentalidade forte para virada em Bad Homburg

Bia Haddad conquistou, nesta quarta-feira (25), a classificação para as quartas de final do WTA 500 de Bad Homburg ao vencer confronto inédito e complicado com a ucraniana Elina Svitolina no tie-break. Após a partida, a brasileira valorizou sua força mental e afirmou estar "cada vez mais forte" na grama.

continua após a publicidade

➡️GALERIA DE FOTOS: Veja as imagens da vitória de Bia Haddad

A brasileira perdeu o primeiro set e foi crescendo durante a partida, aumentando a agressividade no saque e na devolução. A partida durou 2h25min e exigiu alto nível de concentração das atletas. No set decisivo, Bia Haddad teve cinco match points até confirmar a classificação.

- Foi um jogo duro, a gente nunca tinha se enfrentado nem treinado juntas, a gente acabou se conhecendo na quadra hoje. Apesar de estar há bastante tempo no circuito, é um jogo que foi duro mentalmente para as duas. Eu consegui ir me encontrando na devolução ao longo do jogo e melhorar o meu nível ao longo do jogo, então estou feliz com a minha mentalidade. Tem algumas coisas a serem trabalhadas pra amanhã, mas estou feliz com a minha vitória - avaliou.

continua após a publicidade

Bia Haddad volta à quadra central em Bad Homburg nesta quinta-feira (26), por volta das 6h30 (horário de Brasília), para enfrentar Jasmine Paolini, quarta colocada do ranking mundial. Diferente do confronto com Svitolina, brasileira e italiana já se encontraram no circuito mundial.

- A gente já se enfrentou algumas vezes, todas na quadra dura, se não me engano, mas é um grande desafio pras duas, vai ser um grande jogo, as duas estão trabalhando muito bem. Quando a gente tá em grandes torneios, a gente sonha com coisas grandes, a gente quer estar nesses jogos, me sinto preparada, me sinto forte e vou fazer o meu melhor amanhã - projetou.

continua após a publicidade

Brasileira enfrentará quarta do mundo na próxima fase (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Temporada na grama

Confirmada na chave principal de Wimbledon, que começa na segunda-feira (30), Bia Haddad disputa seu terceiro torneio de grama na temporada. A brasileira chegou até as oitavas de final em Queen's e foi campeã no torneio de duplas em Nottingham, no último domingo (22), e segue a preparação para o Grand Slam britânico.

- Eu gosto bastante de jogar na grama, eu acho que ela permite a gente ser criativa e encaixa bem com o meu jogo por eu ser canhota. A grama traz alguns pontinhos traiçoeiros, mas a gente tem que ser humilde e não se frustrar, e acho que isso é uma qualidade minha, eu sempre tento mais uma vez e hoje aconteceu de sacar duas vezes break acima no terceiro set e faz parte, é tênis. Estou feliz porque estou me sentindo cada vez mais forte na grama - finalizou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte