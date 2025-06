João Fonseca vem mostrando estar cada vez mais à vontade na grama. Nesta quarta-feira, nas oitavas de final do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, o número 1 do Brasil e 57 do mundo enfrenta o americano e tricampeão Taylor Fritz, quinto melhor do planeta. A partida foi suspensa no início do terceiro set, por falta de luz natural. O americano venceu a primeira parcial por 6/3, e o brasileiro reagiu na segunda, vencendo o tiebreak por 7/5.



➡️ Imagens da primeira vitória de João Fonseca na grama na carreira





No segundo set, o brasileiro mostrou muita habilidade, ao vencer um rallie com um drop-shot, uma curta.

Veja abaixo:





continua após a publicidade

Na estreia, no triunfo sobre o belga Zizou Bergs, João Fonseca protagonizou uma cena de rara habilidade. Confira abaixo:











➡️ João Fonseca vence ponto espetacular na estreia de Eastbourne

➡️ Imagens da festa de Alcaraz com o novo título em Londres



➡️ Análise: Alcaraz e Sinner mostraram que o tênis está em ótimas mãos

➡️ Imagens do bicampeonato de Bublik em Halle





Vítima de João Fonseca avança em Eastbourne



Em dezembro do ano passado, a terceira das cinco vitórias de João Fonseca no NextGen Finals, na Arábia Saudita, foi sobre o Jakub Mensik. Pois, nesta quarta-feira, o tcheco, de 19 anos e 17º do mundo, venceu duelo entre os maiores recordistas de aces no ano e derrotou o americano Reilly Opelka (72º), por 7/5 e 6/3, nas oitavas de final da grama do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra.



No duelo desta quarta, Mensik fez 12 aces, contra 10 do adversário. Na próxima rodada, o tcheco, terceiro favorito, aguarda o vencedor do embate entre o australiano James Duckworth e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina.



Mensik é o que mais aces fez na temporada: 450, em 32 partidas (na atualização feita no último domingo). O tenista americano vinha logo atrás, com 435, em 28 jogos. A distância para o terceiro dessa lista era grande: o canadense Felix Auger-Aliassime, com 372 aces, em 37 jogos.



Em 2025, o jovem tcheco vive o melhor ano da carreira, com destaque para o título do Masters 1000 de Miami, em março, conquistado na final contra ninguém menos do que o sérvio e hexacampeão Novak Djokovic.



continua após a publicidade

➡️ Quadras de Wimbledon prontas para o torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte