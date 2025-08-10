menu hamburguer
João Fonseca busca oitavas nesta segunda; saiba horário e onde assistir

João Fonseca enfrentará o tenista francês Terance Atmane

imagem cameraJoão Fonseca avança em Cincinnati após abandono de Davidovich Fokina (Foto: Matthew Stockman / Getty Images via AFP)
Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 10/08/2025
16:40
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

João Fonseca enfrentará o tenista francês Terance Atmane, atual número 132 do ranking mundial, na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati nesta segunda-feira por volta das 17h30 (horário de brasília). A transmissão será realizada com exclusividade pelos canais ESPN, na TV fechada, e pela plataforma de streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Relacionadas

João Fonseca avança em Cincinnati após abandono de Davidovich Fokina (Foto: Matthew Stockman / Getty Images via AFP)

João Fonseca avançou para esta fase após o abandono do espanhol Alejandro Fokina, 18º colocado no ranking mundial. Esta será a terceira vez que tanto o brasileiro quanto o francês disputam uma terceira rodada em torneios da categoria Masters 1000.

Atmane superou Cobolli em três sets com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (7/5), em partida que se estendeu por 2 horas e 15 minutos no sábado à noite. O francês já ocupou a 118ª posição como melhor marca na carreira e chegou ao torneio americano através da fase classificatória.

No histórico recente em competições deste nível, Atmane foi derrotado por Grigor Dimitrov na terceira rodada do Masters de Roma, disputado no saibro, no ano passado. Fonseca chegou à terceira fase do Masters de Miami neste ano, onde foi eliminado pelo australiano Alex De Minaur.

Os dois tenistas nunca se enfrentaram anteriormente no circuito profissional. O vencedor do duelo avançará às oitavas de final do torneio americano, um dos mais importantes da temporada no circuito masculino de tênis.

João Fonseca avança em Cincinnati após desistência de Fokina

No segundo set, após início do décimo game, Davidovich Fokina não aguentou as dores e abandonou a partida, proporcionando a vitória e a classificação do brasileiro para a terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati. Apesar de alguns erros não forçados, João Fonseca foi premiado pela grande força mental ao buscar uma recuperação que parecia improvável.

